Zu viel Alkohol: 41-Jähriger landet mit Opel Astra in Baugrube

Langen - Am frühen Montagmorgen ist in Langen im Landkreis Offenbach ein 41 Jahre alter Mann mit seinem Opel Astra in eine Baugrube gestürzt.

Der 41-Jährige hatte die Kontrolle über seinen Opel Astra verloren und war in der Baugrube gelandet. © 5VISION.NEWS

Dabei erlitten der Fahrer und sein Beifahrer leichte Verletzungen und mussten medizinisch versorgt werden.

Laut Polizei soll der 41-Jährige bei dem Unfall alkoholisiert gewesen sein. Gegen 5.30 Uhr war der Opel demnach in der Alten Römerstraße unterwegs, als der Fahrer in einer Kurve die Kontrolle über seinen Wagen verlor, von der Straße abkam und in einer Grube der dortigen Baustelle landete.

Anschließend konnten die beiden Insassen das Auto selbstständig verlassen und den Rettungsdienst verständigen.

Da der 41-Jährige offenbar unter Alkoholeinfluss stand, wurde ihm Blut abgenommen, die Polizei stellte außerdem den Führerschein des Mannes sicher.