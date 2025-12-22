VW-Fahrer stirbt bei Frontalcrash, Mercedes-Fahrerin schwer verletzt

Landkreis Kassel - Bei einem Frontalzusammenstoß in Nordhessen ist am Montagmorgen ein 45 Jahre alter VW-Fahrer ums Leben gekommen. Eine 46-jährige Frau erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen.

Der VW-Fahrer (45) hatte so schwere Verletzungen erlitten, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. © Hessennews TV

Wie eine Sprecherin der Polizei sagte, war der 45-Jährige in seinem VW von Schauenburg-Martinhagen in Richtung zur B450 unterwegs, als es aus noch ungeklärter Ursache zu dem frontalen Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Mercedes der Frau kam.

Dabei erlitt der VW-Fahrer so schwere Verletzungen, dass für ihn jede Hilfe zu spät kam: Er verstarb noch an der Unfallstelle. Die schwer verletzte Frau wurde in ein Kassler Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr bestehe bei ihr nicht, sagte die Polizeisprecherin.

Für die Rettungs- und Bergungsarbeiten musste die Unfallstelle für mehrere Stunden voll gesperrt werden.