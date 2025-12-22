VW-Fahrer stirbt bei Frontalcrash, Mercedes-Fahrerin schwer verletzt
Landkreis Kassel - Bei einem Frontalzusammenstoß in Nordhessen ist am Montagmorgen ein 45 Jahre alter VW-Fahrer ums Leben gekommen. Eine 46-jährige Frau erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen.
Wie eine Sprecherin der Polizei sagte, war der 45-Jährige in seinem VW von Schauenburg-Martinhagen in Richtung zur B450 unterwegs, als es aus noch ungeklärter Ursache zu dem frontalen Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Mercedes der Frau kam.
Dabei erlitt der VW-Fahrer so schwere Verletzungen, dass für ihn jede Hilfe zu spät kam: Er verstarb noch an der Unfallstelle. Die schwer verletzte Frau wurde in ein Kassler Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr bestehe bei ihr nicht, sagte die Polizeisprecherin.
Für die Rettungs- und Bergungsarbeiten musste die Unfallstelle für mehrere Stunden voll gesperrt werden.
Sowohl an dem VW als auch am Mercedes entstand Totalschaden, die Gesamtsumme wird auf 25.000 Euro geschätzt.
Mittlerweile hat die Polizei die Ermittlungen zur Unfallursache übernommen und sucht Zeugen. Hinweise werden unter der Rufnummer 0561/910-2920 entgegengenommen.
Titelfoto: Hessennews TV