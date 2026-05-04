Fahranfänger schießt über Verkehrsinsel, VW kracht in Zaun

Schöneck - Unachtsamkeit mit bitteren Folgen: Ein Fahranfänger (18) hat im hessischen Schöneck im Main-Kinzig-Kreis einen Unfall verursacht.

Der VW T-Roc des Fahranfängers (18) krachte in einen Zaun. © 5VISION.NEWS

Wie die Polizei am Montag mitteilte, war der junge Mann in der Nacht zu Freitag gegen 0.40 Uhr mit seinem VW T-Roc auf der Landesstraße 3009 aus Richtung Nidderau kommend unterwegs, als er am Ortseingang von Kilianstädten einen Kreisverkehr laut Ermittlungsstand offenbar zu spät bemerkte.

Er fuhr frontal auf die Verkehrsinsel, schoss über diese hinweg und kollidierte mit einem Zaun. Sein Wagen kam letztlich auf dem Radweg zum Stehen.

Da er nach dem Unfall sein Auto nicht selbstständig verlassen konnte, musste die Feuerwehr den 18-Jährigen befreien. Dieser wurde im Anschluss vor Ort erstversorgt und in ein Krankenhaus gebracht.

Er erlitt bei dem Zwischenfall leichte Verletzungen.