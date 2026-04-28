Pritschenwagen kracht in Linienbus: Vier teilweise schwer Verletzte bei Unfall

Hanau - In Hanau hat es am Dienstagmittag einen Zusammenstoß zwischen einem Pritschenwagen und einem Linienbus gegeben, bei dem vier Personen verletzt wurden - darunter beide Fahrer.

Der 73-jährige Fahrer des Pritschenwagens musste mit schweren Verletzungen in eine Klinik eingeliefert werden. © 5VISION.NEWS

Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen hatte der 73 Jahre alte Fahrer mit seinem Kleintransporter gegen 12 Uhr ein Grundstück in der Auheimer Straße in Höhe der Rodgaustraße verlassen und dabei wohl den in Richtung Großauheim fahrenden Linienbus übersehen.

So kam es laut Polizei zur Kollision, wobei der Bus von der Straße abkam und in eine Mauer krachte, während der Pritschenwagen stark beschädigt auf der Straße stehenblieb

Bei dem Unfall wurde demnach der 73-Jährige schwer verletzt, der 39 Jahre alte Busfahrer sowie zwei weibliche Fahrgäste (45, 66) erlitten ebenfalls Verletzungen, aber keine schwerwiegenden.