Pritschenwagen kracht in Linienbus: Vier teilweise schwer Verletzte bei Unfall
Hanau - In Hanau hat es am Dienstagmittag einen Zusammenstoß zwischen einem Pritschenwagen und einem Linienbus gegeben, bei dem vier Personen verletzt wurden - darunter beide Fahrer.
Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen hatte der 73 Jahre alte Fahrer mit seinem Kleintransporter gegen 12 Uhr ein Grundstück in der Auheimer Straße in Höhe der Rodgaustraße verlassen und dabei wohl den in Richtung Großauheim fahrenden Linienbus übersehen.
So kam es laut Polizei zur Kollision, wobei der Bus von der Straße abkam und in eine Mauer krachte, während der Pritschenwagen stark beschädigt auf der Straße stehenblieb
Bei dem Unfall wurde demnach der 73-Jährige schwer verletzt, der 39 Jahre alte Busfahrer sowie zwei weibliche Fahrgäste (45, 66) erlitten ebenfalls Verletzungen, aber keine schwerwiegenden.
Schaden wird auf bis zu 70.000 Euro geschätzt
Beide Fahrzeuge mussten nach dem Unfall abgeschleppt werden. Die Auheimer Straße war bis etwa 14.30 Uhr voll gesperrt. Der entstandene Schaden wir auf 60.000 bis 70.000 Euro geschätzt.
Die Hanauer Polizei ermittelt den genauen Hergang des Unfalls und sucht nach Zeugen. Hinweise werden unter der Rufnummer 06181/100-120 entgegengenommen.
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