Fahrt ohne Helm hat Folgen: Mann stürzt mit Roller, zieht sich schwere Verletzungen zu

Dreieich - Folgenschwerer Unfall in der Darmstädter Straße in Dreieich: Ein Mann (41) ist mit einem Motorroller zu Fall gekommen und hat sich dabei erhebliche Kopfverletzungen zugezogen.

Die alarmierten Rettungskräfte mussten den verunfallten 41-Jährigen nach dessen Sturz in ein Krankenhaus bringen. (Symbolbild) © Julian Stratenschulte/dpa

Wie das Polizeipräsidium Südosthessen am Donnerstagmorgen mitteilte, war der 41-Jährige nach ersten Erkenntnissen in der Nacht gegen 1.20 Uhr mit dem Gefährt unterwegs, als er auf Höhe einer abknickenden Vorfahrtstraße offenbar den Verlauf einer Kurve komplett falsch einschätzte.

Der Rollerfahrer, der keinen Helm trug und mutmaßlich unter dem Einfluss von Alkohol sowie weiterer Betäubungsmittel stand, kollidierte daraufhin mit einer Verkehrsinsel und kam zu Fall.

Er zog sich schwere Kopfverletzungen zu und wurde zur Behandlung in eine Klinik gebracht.

Gegen ihn wird nun unter anderem wegen des Verdachts der Trunkenheitsfahrt ermittelt.

Da der Motorroller nicht versichert ist und der Mann außerdem keine gültigen Führerschein besitzt, wird zusätzlich wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz und des Fahrens ohne Fahrerlaubnis gegen den 41-Jährigen ermittelt.