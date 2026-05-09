Unfall mit vier Verletzten: Vollsperrung der A60

Bischofsheim - Ein Auffahrunfall mit vier Verletzten führte am Samstag zu einer vorübergehenden Vollsperrung der A60 in Südhessen .

Nach einem Unfall wurde die A60 in Südhessen am Samstag von der Polizei vorübergehend voll gesperrt. (Symbolbild) © Montage: Henning Kaiser/dpa, Patrick Pleul/dpa

Der Crash ereignete sich zur Mittagszeit zwischen der Anschlussstelle Bischofsheim und dem Mainspitz-Dreieck, wie die Polizei mitteilte.

Demnach war eine 21 Jahre alte Frau mit einem Auto auf der A60 in Richtung Mainz unterwegs. Zeitgleich stockte der Verkehr auf der Autobahn.

Die 21-Jährige fuhr mit ihrem Wagen auf ein vorausfahrendes Auto auf, das zuvor abgebremst worden war.

Das gerammte Auto wurde "durch die Wucht des Aufpralls noch auf ein weiteres Fahrzeug aus dem Landkreis Groß-Gerau gedrückt", ergänzte ein Sprecher.