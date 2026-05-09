Unfall mit vier Verletzten: Vollsperrung der A60

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Auf der A60 bei Bischofsheim in Südhessen kam es am Samstagmittag zu einem Unfall mit vier Verletzten: Die Autobahn wurde in Fahrtrichtung Mainz voll gesperrt.

Von Florian Gürtler

Bischofsheim - Ein Auffahrunfall mit vier Verletzten führte am Samstag zu einer vorübergehenden Vollsperrung der A60 in Südhessen.

Nach einem Unfall wurde die A60 in Südhessen am Samstag von der Polizei vorübergehend voll gesperrt. (Symbolbild)
Nach einem Unfall wurde die A60 in Südhessen am Samstag von der Polizei vorübergehend voll gesperrt. (Symbolbild)  © Montage: Henning Kaiser/dpa, Patrick Pleul/dpa

Der Crash ereignete sich zur Mittagszeit zwischen der Anschlussstelle Bischofsheim und dem Mainspitz-Dreieck, wie die Polizei mitteilte.

Demnach war eine 21 Jahre alte Frau mit einem Auto auf der A60 in Richtung Mainz unterwegs. Zeitgleich stockte der Verkehr auf der Autobahn.

Die 21-Jährige fuhr mit ihrem Wagen auf ein vorausfahrendes Auto auf, das zuvor abgebremst worden war.

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Das gerammte Auto wurde "durch die Wucht des Aufpralls noch auf ein weiteres Fahrzeug aus dem Landkreis Groß-Gerau gedrückt", ergänzte ein Sprecher.

Sperrung der A60 nach Crash bei Bischofsheim

Insgesamt wurden vier Personen bei dem Crash jeweils leicht verletzt. Einsatzkräfte von Rettungsdienst und Feuerwehr rückten aus.

Die A60 wurde in Richtung Mainz für etwa eine Stunde voll gesperrt. Die Ermittlungen zu dem Unfall bei Bischofsheim dauern an.

Titelfoto: Montage: Henning Kaiser/dpa, Patrick Pleul/dpa

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