Fiat-Fahrer dreht auf Bundesstraße, übersieht BMW: Vier Verletzte bei schwerem Crash

Schlangenbad - Weil er durch die Ansage seines Navis irritiert wurde, hat ein 24 Jahre alter Mann aus Spiesen-Elversberg einen Unfall bei Schlangenbad im Rheingau-Taunus-Kreis mit vier Schwerverletzten verursacht.

Die Rettungskräfte mussten nach dem Unfall auf der B260 vier Schwerverletzte in Krankenhäuser bringen. (Symbolbild) © Monika Skolimowska/dpa

Beim Versuch, mit seinem Wagen am Donnerstag gegen 14.40 Uhr auf der B260 zu wenden, habe er ein anderes Auto übersehen und sei mit diesem kollidiert, so das Polizeipräsidium Westhessen mit.

Das andere Fahrzeug, bei dem es sich um einen BMW handelte, sei durch die Wucht ins Schleudern geraten und habe sich daraufhin überschlagen.

Der 30-jährige Fahrer und seine ein Jahr jüngere Beifahrerin mussten von Ersthelfern sowie der Feuerwehr aus dem Wagen befreit werden, wie es hieß. Der Verursacher und dessen Begleiterin (29) konnten aus ihrem Fiat Tipo selbst aussteigen.