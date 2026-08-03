Lebensgefährlich verletzt: Biker gerät auf A60 unter Lkw-Anhänger und wird überrollt

Bischofsheim - Auf der A60 bei Bischofsheim ist am späten Montagvormittag ein 57-jähriger Motorradfahrer gestürzt und unter einen Lkw geraten. Der Mann erlitt dabei lebensbedrohliche Verletzungen.

Der Motorradfahrer war ins Schleudern geraten, stürzte und geriet dann unter den Anhänger des Sattelzugs. © 5VISON.NEWS

Der Fahrer des Lastwagens hat nach dem Unfall seine Fahrt ohne anzuhalten in Richtung Rüsselsheim fortgesetzt. Nach ihm wird gefahndet.

Wie ein Sprecher der Feuerwehr sagte, war der 57-Jährige gegen 11.30 Uhr an der Anschlussstelle Bischofsheim auf die A60 gefahren, wobei er aus noch unbekannter Ursache ins Schleudern geriet und stürzte. Der Mann sei dann unter den Anhänger des Sattelschleppers geraten und von diesem überrollt worden.

Ob der Lkw-Fahrer die Kollision überhaupt bemerkt hat, sei unklar. Der Biker hatte sich laut Polizei durch den Unfall seine schwersten Verletzungen zugezogen. Nach der Erstversorgung vor Ort brachte ihn ein Rettungshubschrauber in eine Klinik.