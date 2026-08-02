Heftiger Unfall auf Kreuzung zwischen BMW und Polizeiauto: Zwei kleine Mädchen bei Kollision verletzt
Rüsselsheim am Main - Massiver Unfall am Samstagnachmittag in Rüsselsheim: Ein Streifenwagen und ein BMW sind auf einer Kreuzung kollidiert, zwei Kinder bei dem Zusammenstoß verletzt worden.
Nach dem aktuellen Ermittlungsstand war das Fahrzeug der Polizei gegen 16.45 Uhr auf der B519 in nördliche Richtung unterwegs, die Beamten wollten dabei die Kreuzung zur B43 unter Nutzung von Sonder- und Wegerechten überfahren.
Zeitgleich fuhr eine 35 Jahre alte Frau aus dem Main-Taunus-Kreis mit ihrem BMW, die auf der B43 von Rüsselsheim kommend in Fahrtrichtung Bischofsheim die Kreuzung überqueren wollte, in diese ein. Es kam zum Zusammenstoß der Autos.
Die Töchter der BMW-Fahrerin im Alter von zwei und sechs Jahren erlitten bei dem Unfall leichte Verletzungen, wurden nach einer Erstversorgung zur Behandlung ins Krankenhaus transportiert.
Teile der Kreuzung mussten für die Unfallaufnahme und die anschließenden Aufräumarbeiten gesperrt werden.
Unfall in Rüsselsheim: Ermittlungen der Polizei und Suche nach Zeugen laufen
Vor Ort im Einsatz waren der Rettungsdienst, die Feuerwehr Rüsselsheim sowie Streifen der Polizeistationen Mörfelden-Walldorf und Rüsselsheim am Main. Die Ermittlungen zum genauen Ablauf dauern an, Zeugen werden gesucht.
Personen, die sachdienliche Hinweise zu dem Unfallgeschehen geben können, werden entsprechend gebeten, sich mit den Beamten der Polizei Mörfelden-Walldorf unter der Telefonnummer 0610540060 in Verbindung zu setzen.
Titelfoto: 5VISION.NEWS