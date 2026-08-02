Heftiger Unfall auf Kreuzung zwischen BMW und Polizeiauto: Zwei kleine Mädchen bei Kollision verletzt

Rüsselsheim am Main - Massiver Unfall am Samstagnachmittag in Rüsselsheim: Ein Streifenwagen und ein BMW sind auf einer Kreuzung kollidiert, zwei Kinder bei dem Zusammenstoß verletzt worden.

Auf der Kreuzung der B519 und B43 ist es am Samstagnachmittag in Rüsselsheim am Main zu einem schweren Unfall gekommen. © 5VISION.NEWS

Nach dem aktuellen Ermittlungsstand war das Fahrzeug der Polizei gegen 16.45 Uhr auf der B519 in nördliche Richtung unterwegs, die Beamten wollten dabei die Kreuzung zur B43 unter Nutzung von Sonder- und Wegerechten überfahren.

Zeitgleich fuhr eine 35 Jahre alte Frau aus dem Main-Taunus-Kreis mit ihrem BMW, die auf der B43 von Rüsselsheim kommend in Fahrtrichtung Bischofsheim die Kreuzung überqueren wollte, in diese ein. Es kam zum Zusammenstoß der Autos.

Die Töchter der BMW-Fahrerin im Alter von zwei und sechs Jahren erlitten bei dem Unfall leichte Verletzungen, wurden nach einer Erstversorgung zur Behandlung ins Krankenhaus transportiert.

Teile der Kreuzung mussten für die Unfallaufnahme und die anschließenden Aufräumarbeiten gesperrt werden.