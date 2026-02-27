Auto überfährt Mädchen: Sechsjährige schwer verletzt

Odenwald/Rimbach - Ein Rettungshubschrauber-Einsatz war notwendig: In der südhessischen Odenwald-Gemeinde Rimbach wurde am Donnerstagnachmittag ein sechsjähriges Mädchen von einem Auto überfahren!

Ein Rettungshubschrauber wurde zur Unfallstelle gerufen: Im südhessischen Odenwald wurde ein Mädchen von einem Auto erfasst und geriet dabei unter den Wagen! (Symbolbild) © Daniel Karmann/dpa

Das Mädchen "wurde überrollt und schwer verletzt", erklärte ein Sprecher der Polizei.

Demnach war die Sechsjährige gegen 17 Uhr zusammen mit einer Kindergruppe zu Fuß auf dem Albersbacher Weg unterwegs, die Kinder liefen am rechten Straßenrand.

Zeitgleich fuhr ein 62 Jahre alter Mann mit einem Auto auf der Staatsstraße 38 und bog von dort in den Albersbacher Weg ab. Zu diesem Zeitpunkt soll die Sechsjährige plötzlich aus der Kindergruppe heraus mit einem Tretroller auf die Straße gefahren sein.

Das Auto erfasste das Mädchen, die Sechsjährige geriet dabei unter den Wagen.