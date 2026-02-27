Auto überfährt Mädchen: Sechsjährige schwer verletzt
Odenwald/Rimbach - Ein Rettungshubschrauber-Einsatz war notwendig: In der südhessischen Odenwald-Gemeinde Rimbach wurde am Donnerstagnachmittag ein sechsjähriges Mädchen von einem Auto überfahren!
Das Mädchen "wurde überrollt und schwer verletzt", erklärte ein Sprecher der Polizei.
Demnach war die Sechsjährige gegen 17 Uhr zusammen mit einer Kindergruppe zu Fuß auf dem Albersbacher Weg unterwegs, die Kinder liefen am rechten Straßenrand.
Zeitgleich fuhr ein 62 Jahre alter Mann mit einem Auto auf der Staatsstraße 38 und bog von dort in den Albersbacher Weg ab. Zu diesem Zeitpunkt soll die Sechsjährige plötzlich aus der Kindergruppe heraus mit einem Tretroller auf die Straße gefahren sein.
Das Auto erfasste das Mädchen, die Sechsjährige geriet dabei unter den Wagen.
Verhängnisvoller Unfall im Odenwald: Polizei sucht Zeugen
"Das Kind befindet sich nach ersten Ermittlungen nicht in Lebensgefahr", hieß es weiter. Mit einem Rettungshubschrauber wurde die Sechsjährige auf dem schnellsten Weg in ein Krankenhaus gebracht.
Der Albersbacher Weg in Rimbach wurde infolge des Crashs bis etwa 20.20 Uhr voll gesperrt. "Auf der Staatsstraße kam es in Folge der polizeilichen Maßnahmen zu einem erheblichen Rückstau in beide Fahrtrichtungen", ergänzte der Sprecher.
Die Nachforschungen der Polizei zu dem Unfall im Odenwald dauern an. Ein externer Gutachter soll die Beamten bei ihren Ermittlungen unterstützen.
Ebenso sucht das Polizeipräsidium Südhessen Zeugen des Unglücks. Wer Hinweise zu dem Vorfall geben kann, soll sich bitte unter der Telefonnummer 062527060 bei den Beamten melden.
Titelfoto: Daniel Karmann/dpa