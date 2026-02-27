Zwei Monteure sterben bei Absturz in Windturm: Das ist der Stand der Ermittlungen

Birstein - Nach dem tödlichen Arbeitsunfall im Inneren einer Windkraftanlage im hessischen Birstein sind der Hergang und die Ursache weiter unklar.

Für die Monteure (beide †32) kam jede medizinische Hilfe zu spät. © 5VSION.NEWS

Der hinzugezogene Gutachter habe seine Untersuchung noch nicht abgeschlossen, dies dürfte auch noch einige Zeit in Anspruch nehmen, sagte ein Polizeisprecher der Deutschen Presse-Agentur.

Der Fall beschäftigt auch die Staatsanwaltschaft Hanau, wie der Polizeisprecher bestätigte. Ebenfalls wurde demnach der Arbeitsschutz des Regierungspräsidiums Darmstadt hinzugezogen.

Da es sich um ein laufendes Verfahren der Staatsanwaltschaft handele, könne man keine weitere Auskunft geben, sagte der Sprecher.

Am Mittwoch waren zwei Arbeiter im Alter von 32 Jahren im Inneren der Anlage nach Polizeiangaben aus großer Höhe abgestürzt und ums Leben gekommen.

Die Männer waren in einem Arbeitskorb tätig, der sich im oberen Teil des Windradturms befand.