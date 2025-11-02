Frontal-Crash auf Landstraße: Fünf Menschen teils schwer verletzt
Hofheim - Alle Hände voll zu tun für Polizei und Rettungskräfte: Zwischen Hofheim-Wallau und Wiesbaden-Breckenheim ist es auf der L3017 zu einem Unfall gekommen. Zwei Autos sind frontal kollidiert, fünf Menschen wurden verletzt.
Wie die Beamten am Sonntag mitteilten, war eine 41 Jahre alte Frau am Samstag gegen 18.40 Uhr mit ihrer Mercedes A-Klasse in Richtung Wiesbaden-Breckenheim unterwegs, als es in einer leichten Linkskurve unter der Autobahnbrücke der A3 zum Zusammenstoß mit einem VW Touran kam.
Im Mercedes befanden sich zusätzlich zur Fahrerin zum Unfallzeitpunkt eine Beifahrerin (34) sowie deren zwei Kinder. Am Steuer des VW saß ein 51 Jahre alter Mann. Welches Fahrzeug auf die falsche Fahrbahn geraten war, ist bislang noch unklar.
Durch die große Wucht des Aufpralls erlitten den Angaben zufolge sämtliche Beteiligten "leichte bis schwere Verletzungen". Sie mussten nach einer Erstversorgung in Kliniken transportiert werden.
Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 061922070 zu melden.
Der bei der Kollision entstandene Sachschaden wird auf rund 55.000 Euro geschätzt. Die Landstraße musste für die Dauer der Rettungsmaßnahmen, Unfallaufnahme und Reinigungsarbeiten für mehrere Stunden gesperrt werden.
