Frontal-Crash auf Landstraße: Fünf Menschen teils schwer verletzt

Hofheim - Alle Hände voll zu tun für Polizei und Rettungskräfte: Zwischen Hofheim-Wallau und Wiesbaden-Breckenheim ist es auf der L3017 zu einem Unfall gekommen. Zwei Autos sind frontal kollidiert, fünf Menschen wurden verletzt.

Auf der L3017 in Hessen ist es am Samstagabend zu einem folgenschweren Verkehrsunfall gekommen. © Elias Kelm/Weber & Baur Medien- & Pressedienste GbR

Wie die Beamten am Sonntag mitteilten, war eine 41 Jahre alte Frau am Samstag gegen 18.40 Uhr mit ihrer Mercedes A-Klasse in Richtung Wiesbaden-Breckenheim unterwegs, als es in einer leichten Linkskurve unter der Autobahnbrücke der A3 zum Zusammenstoß mit einem VW Touran kam.

Im Mercedes befanden sich zusätzlich zur Fahrerin zum Unfallzeitpunkt eine Beifahrerin (34) sowie deren zwei Kinder. Am Steuer des VW saß ein 51 Jahre alter Mann. Welches Fahrzeug auf die falsche Fahrbahn geraten war, ist bislang noch unklar.

Durch die große Wucht des Aufpralls erlitten den Angaben zufolge sämtliche Beteiligten "leichte bis schwere Verletzungen". Sie mussten nach einer Erstversorgung in Kliniken transportiert werden.

Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 061922070 zu melden.