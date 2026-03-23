Frontalcrash in Osthessen: Frau schwer verletzt in VW Passat eingeklemmt

Gersfeld (Rhön) - Im osthessischen Gersfeld (Landkreis Fulda) wurde am Sonntagabend eine 59 Jahre Autofahrerin bei einem Frontalzusammenstoß schwer verletzt. Zwei weitere Personen erlitten ebenfalls Verletzungen.

Die Feuerwehr hatte die 59-Jährige aus dem VW Passat befreien müssen. © Fuldamedia

Wie ein Sprecher der Polizei am Montag mitteilte, war der Unfall gegen 19.15 Uhr auf der B279 zwischen Rodenbach und Gersfeld passiert. Hier fuhr ein 23 Jahre alter Mann mit seinem Fiat Ducato in Richtung Gersfeld, als der Wagen aus noch ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geriet.

Dort stieß der Fiat mit dem entgegenkommenden VW Passat der 59-Jährigen frontal zusammen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde die Frau schwer verletzt in ihrem Auto eingeklemmt. Nachdem Einsatzkräfte der Feuerwehr sie aus dem Wagen befreit hatten, brachte sie der Rettungsdienst ins Krankenhaus.

Auch der 23-Jährige und sein Beifahrer mussten in eine Klinik gebracht werden, allerdings sind die beiden laut Polizei nur leicht verletzt.