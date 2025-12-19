Fußgänger von Lkw erfasst: Jede Hilfe der Retter kommt zu spät
Hainburg - Es ist ein Unfall mit schrecklichen Folgen: Ein 59 Jahre alter Fußgänger ist in Hainburg von einem Lastwagen erfasst und dabei dermaßen schwer verletzt worden, dass er noch vor Ort verstarb.
Der Mann war laut Polizei am Donnerstag gegen 14.40 Uhr an der Hauptstraße unterwegs, als er von dem Fahrer (51) des Lkw, der mit seinem Gefährt von der Hauptstraße nach links in die Offenbacher Landstraße einbiegen wollte, übersehen wurde.
Der Fußgänger wollte nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen die Fahrbahn überqueren.
Trotz aller Versuche des Rettungsdienstes und eines Notarztes verstarb der 59-Jährige am Unfallort.
Zur Klärung des genauen Hergangs wurde ein Gutachter hinzugezogen. Dieser soll den Beamten nun helfen, den Vorfall zu rekonstruieren. Die Zugmaschine samt Auflieger wurde sichergestellt.
Der Bereich rund um die Unfallstelle musste für die Rettungsmaßnahmen und die Unfallaufnahme komplett gesperrt werden. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeistation Seligenstadt der Telefonnummer 0618289300 zu melden.
Titelfoto: 5VISION.NEWS