Zwei Personen nach Frontalcrash schwer verletzt im Auto eingeklemmt

Odenwaldkreis - Bei einem Frontalzusammenstoß im südhessischen Odenwaldkreis wurden am späten Dienstagnachmittag zwei Personen mit schweren Verletzungen in ihren Autos eingeklemmt.

Einsatzkräfte der Feuerwehr mussten beide Männer aus ihren Fahrzeugen befreien. © 5VISION.NEWS

Wie ein Sprecher der Polizei sagte, war ein 79 Jahre alter Autofahrer auf der B38 gegen 17 Uhr zwischen Brensbach und Groß-Bieberau unterwegs, als sein Wagen aus noch unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn geriet.

Hier kam es dann zwischen dem Ochsenwiesenweg und der Einmündung zur L3065 zur Kollision mit dem entgegenkommenden Auto eines 40-jährigen Fahrers.

Durch die Wucht des Zusammenpralls wurden beide Männer in ihren Autos eingeklemmt und mussten von der Feuerwehr befreit werden.

Der Rettungsdienst brachte die Autofahrer mit schweren Verletzungen in umliegende Krankenhäuser.