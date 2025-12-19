Heftiger Unfall auf Landstraße: Fahrer verliert Kontrolle, Nissan landet in Graben

Sprendlingen - Das hätte noch deutlich schlimmer ausgehen können! Ein 19 Jahre alter Autofahrer hat die Kontrolle über seinen Nissan Micra verloren und ist von der Straße abgekommen. Die Fahrt endete mit einem Totalschaden.

Der Nissan überschlug sich bei dem Unfall mehrfach. © Polizeipräsidium Südosthessen

Polizeiangaben vom Freitag zufolge war der junge Mann am Donnerstag zum Unfallzeitpunkt gegen 21.15 Uhr auf der L3317 zwischen Götzenhain und Sprendlingen in nördliche Richtung unterwegs.

Mutmaßlich wegen überhöhter Geschwindigkeit verlor er in einer Rechtskurve den Wagen, der daraufhin nach links von der Fahrbahn abkam, zunächst mit einem Leitpfosten kollidierte und sich anschließend im Graben mehrfach überschlug.

Der Fahrer und sein 21 Jahre alter Beifahrer hatten jeweils einen Schutzengel an Bord. Beide erlitten beim heftigen Unfall nur leichte Verletzungen und wurden zur Behandlung in Kliniken transportiert.