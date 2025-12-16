VW kracht ungebremst in Laden: Fahrer (90) verletzt in Klinik

Fulda/Künzell - An einem Auto entstand "Totalschaden", an einem Gebäude "erheblicher Schaden", schätzt die Polizei : In Künzell bei Fulda kam es am Dienstag zu einem verhängnisvollen Unfall !

Schwerer Unfall in Künzell bei Fulda: Ein Auto krachte mit großer Wucht in ein Ladengeschäft. © Fuldamedia

Der Crash ereignete sich gegen 12.10 Uhr in der Justus-Liebig-Straße, wie das Polizeipräsidium Osthessen mitteilte.

Demnach verlor ein 90 Jahre alter Autofahrer aus noch unbekannter Ursache die Kontrolle über seinen VW: Der Wagen krachte ungebremst "in die Front eines Ladengeschäfts", wie ein Sprecher erklärte.

Der 90-Jährige wurde bei dem Unfall nur leicht verletzt. Einsatzkräfte des Rettungsdienstes brachten den Mann aber dennoch "zur weiteren Abklärung" in ein nahe liegendes Krankenhaus.

Zur Höhe des entstandenen Sachschadens liegt noch keine genaue Einschätzung der Polizei vor. Zu den Beschädigungen an dem Haus heißt es aber, dass diese vermutlich "in einem niedrig-sechsstelligen Bereich" lägen.