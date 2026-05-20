Handball-Profi Lasse Ohl überlebt Horror-Unfall: "Er hatte zig Schutzengel"

Hüttenberg - Glück im Unglück: Handball-Profi Lasse Ohl (21) vom Zweitligisten TV Hüttenberg ist in einen schweren Autounfall verwickelt worden.

Lasse Ohl (21) hatte sich am Dienstag einer Not-OP unterziehen müssen, da der Verdacht auf innere Verletzungen bestand. © imago/Beautiful Sports

Dabei erlitt der 21-Jährige aber keine lebensbedrohlichen Verletzungen. Entsprechende Medienberichte bestätigte der Verein auf dpa-Anfrage. Demnach war Ohl am Sonntagabend auf der B253 in Nordhessen frontal mit einem anderen Fahrzeug zusammengestoßen.

"Er wurde mit dem Rettungswagen in ein Kassler Krankenhaus verlegt, in dem er gründlich untersucht wurde. Wir können von Glück sprechen, dass er sich lediglich leichte Verletzungen zugezogen hat", teilte ein Vereinssprecher mit. "Nach aktuellem Stand können auch innere Verletzungen ausgeschlossen werden."

Nach Informationen der "Bild" hatte sich Ohl, der 2024 von der U23 der MT Melsungen nach Hüttenberg gewechselt war, wegen des Verdachts auf Verletzungen von Organen im Bauchraum am Dienstag einer Not-Operation unterziehen müssen.