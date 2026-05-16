Zwei Biker stürzen in Kurve: Hubschrauber-Einsatz notwendig

Main-Kinzig-Kreis/Brachttal - Ein 56-jähriger Biker wurde schwer verletzt, ein zweiter Motorradfahrer erlitt leichte Verletzungen: Auf der L3314 im Main-Kinzig-Kreis kam es am Freitagnachmittag zu einem verhängnisvollen Unfall . Der Einsatz eines Rettungshubschraubers war notwendig.

Rettungshubschrauber-Einsatz bei Brachttal-Spielberg: Zwei Motorradfahrer waren zuvor auf der L3314 verunglückt. (Symbolbild) © Daniel Karmann/dpa

Der Crash ereignete sich gegen 16.15 Uhr bei der Gemeinde Brachttal, wie die Polizei in Südosthessen mitteilte.

Demnach fuhren die beiden Biker mit ihren Maschinen auf der Landstraße in nördlicher Richtung und näherten sich Brachttal-Spielberg.

Bei "nasser Fahrbahn" verloren sie in einer Kurve die Kontrolle über ihre Motorräder: Die Biker kamen von der Straße ab und stürzten. Beide Männer wurden bei dem Unfall verwundet.

Einsatzkräfte des Rettungsdienstes waren rasch vor Ort. Der ältere der beiden Männer, ein 59-Jähriger, erlitt leichte Verletzungen. Er wurde mit einem Rettungswagen in eine nahe liegende Klinik gebracht.

Sein 56 Jahre alter Begleiter war hingegen schwer verletzt. Ein Rettungshubschrauber wurde herbeigerufen, um den Mann auf dem schnellsten Weg in ein Krankenhaus zu bringen.