Verkehrsunfall mit drei Verletzten in Mittelhessen: Rettungshubschrauber im Einsatz
Vogelsbergkreis - Im mittelhessischen Grebenau erlitten am Donnerstagnachmittag drei Personen bei einem schweren Unfall Verletzungen. Ein Autofahrer wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht.
Wie ein Sprecher der Polizei sagte, war gegen 15 Uhr ein 38 Jahre alter Mann in seinem VW auf der L3161 auf dem Weg von Grebenau nach Udenhausen, als er wohl aus Unachtsamkeit am Ende einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn geriet und dort mit einem entgegenkommenden Škoda kollidierte.
In der Folge landete der VW des 38-Jährigen im Straßengraben, während das andere Fahrzeug gegen die Schutzplanke krachte.
Bei dem Unfall wurden der 64-jährige Fahrer des Škoda und dessen Ehefrau und Beifahrerin verletzt. Auch der 38-Jährige erlitt Verletzungen, sein gleichaltriger Beifahrer blieb unverletzt, sagte der Sprecher.
Die Verletzten waren demnach alle ansprechbar und nach ersten Erkenntnissen nicht schwer verletzt. Allerdings musste der 64-Jährige von einem Rettungshubschrauber in eine Klinik transportiert werden.
An den beiden Autos ist Totalschaden entstanden. Die Höhe des Gesamtschadens wird auf 40.000 Euro geschätzt. Für die Unfallaufnahme musste die L3161 zwischenzeitlich voll gesperrt werden.
Titelfoto: Fuldamedia