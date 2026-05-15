Verkehrsunfall mit drei Verletzten in Mittelhessen: Rettungshubschrauber im Einsatz

Vogelsbergkreis - Im mittelhessischen Grebenau erlitten am Donnerstagnachmittag drei Personen bei einem schweren Unfall Verletzungen. Ein Autofahrer wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht.

Der Škoda krachte nach der Kollision in die Leitplanke. © Fuldamedia

Wie ein Sprecher der Polizei sagte, war gegen 15 Uhr ein 38 Jahre alter Mann in seinem VW auf der L3161 auf dem Weg von Grebenau nach Udenhausen, als er wohl aus Unachtsamkeit am Ende einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn geriet und dort mit einem entgegenkommenden Škoda kollidierte.

In der Folge landete der VW des 38-Jährigen im Straßengraben, während das andere Fahrzeug gegen die Schutzplanke krachte.

Bei dem Unfall wurden der 64-jährige Fahrer des Škoda und dessen Ehefrau und Beifahrerin verletzt. Auch der 38-Jährige erlitt Verletzungen, sein gleichaltriger Beifahrer blieb unverletzt, sagte der Sprecher.