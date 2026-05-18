Heftiger Unfall auf A7: BMW-Fahrer stirbt, junge Frau schwer verletzt in Klinik gebracht

Fulda - Die Bilder lassen einem einen Schauer über den Rücken laufen, ein Autofahrer hat sein Leben verloren: Auf der A7 in Hessen ist es am Sonntag zu einem tödlichen Unfall gekommen.

Bei einem schweren Unfall auf der A7 in Hessen ist am Sonntagabend in BMW-Fahrer ums Leben gekommen. © Fuldamedia

Laut Polizeiangaben waren an der folgenschweren Kollision zwischen der Rastanlage Uttrichshausen und dem Dreieck Fulda gegen 20.15 Uhr am Abend zwei Autos und eine Sattelzugmaschine beteiligt.

Offenbar aufgrund eines Spurwechsels eines 27 Jahre alten BMW-Fahrers von der rechten auf die linke Fahrbahn kam es zum Zusammenstoß mit einem auf dieser fahrenden Audi. Die Ermittlungen zum genauen Hergang dauern jedoch noch an.

Der BMW überschlug sich mehrfach und blieb auf dem Dach liegen. Der Mann aus dem Landkreis Fulda erlitt dabei so schwere Verletzungen, dass er diesen erlag. Seine 18 Jahre alte Beifahrerin aus dem Landkreis Bad Kissingen wurde erstversorgt und schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Der Audi-Fahrer erlitt leichte Verletzungen, der Mann am Steuer des Lastwagens blieb unverletzt.