30.07.2026 07:39 Mann läuft über Autobahn und wird von Lkw erfasst: 38-Jähriger nach Unfall in Klinik geflogen

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Er ist einfach zu Fuß über die Autobahn in Südhessen gelaufen! Ein Mann wurde bei einem schweren Unfall auf der A60 bei Rüsselsheim von einem Lastwagen erfasst.

Von Jan Höfling

Rüsselsheim - Er ist einfach zu Fuß über die Autobahn in Südhessen gelaufen! Ein 38 Jahre alter Mann wurde bei einem Unfall auf der A60 bei Rüsselsheim von einem Lastwagen erfasst und lebensgefährlich verletzt. Polizei, Feuerwehr und Rettungskräfte waren im Einsatz. (Symbolbild) © Julian Stratenschulte/dpa Polizeiangaben zufolge überquerte der Fußgänger am frühen Donnerstag aus bislang ungeklärter Ursache die Fahrbahn im Bereich einer Baustelle. Der Mann (55) am Steuer eines in Fahrtrichtung Rüsselsheim fahrenden Lasters konnte nicht mehr rechtzeitig reagieren, erfasste den 38-Jährigen. Dieser erlitt bei dem Zusammenstoß schwerste Verletzungen und musste nach der Erstversorgung durch einen Notarzt von den Rettungskräften per Hubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden. Zur Klärung des genauen Hergangs wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft ein Gutachter hinzugezogen. Für die Dauer der Rettungsmaßnahmen, der Unfallaufnahme und der Aufräumarbeiten musste die A60 gesperrt werden.

Titelfoto: Julian Stratenschulte/dpa