Motorrad überschlägt sich: 61-jähriger Biker schwer verletzt

Main-Kinzig-Kreis/Brachttal - Ein 61-jähriger Biker verlor die Kontrolle über seine Maschine: Das Motorrad überschlug sich und landete in der Böschung neben der Straße.

Schwerer Motorrad-Unfall am frühen Donnerstagabend bei Brachttal: Der Rettungsdienst brachte einen 61-jährigen Biker in eine Klinik. (Symbolbild) © Montage: Sebastian Gollnow/dpa, Arnulf Stoffel/dpa

Der verhängnisvolle Unfall ereignete sich am frühen Donnerstagabend auf der L3314 im südosthessischen Main-Kinzig-Kreis, wie die Polizei mitteilte.

Demnach war der 61-Jährige mit einer BMW gegen 18.25 Uhr auf der Landstraße in nördlicher Richtung unterwegs. Bei Brattal-Spielberg verlor er aus noch unbekannter Ursache in einer Rechtskurve die Kontrolle über das Motorrad.

"Dabei überschlug sich die Maschine und kam abseits der Fahrbahn zum Liegen", ergänzte ein Sprecher. Der Biker wurde bei dem Crash schwer verletzt.

Einsatzkräfte des Rettungsdienstes waren rasch zur Stelle und versorgten den Mann, der im Anschluss per Rettungswagen in ein nahe liegendes Krankenhaus gebracht wurde.