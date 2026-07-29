Toyota rammt Kawasaki: Motorrad geht in Flammen auf, zwei Männer in Klinik
Dreieich - Eine Kawasaki wurde auf den Seitenstreifen geschleudert, "wo sie unmittelbar nach dem Unfall Feuer fing", sagte ein Polizeisprecher. Zwei junge Männer wurden vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht, die A661 in Südosthessen wurde teilweise gesperrt.
Der Crash ereignete sich in der Nacht zu Mittwoch nahe der Stadt Dreieich im Landkreis Offenbach, wie die Polizei am Mittwochmorgen mitteilte.
Demnach war ein 18-Jähriger zusammen mit einem gleichaltrigen Beifahrer mit einer Kawasaki auf der Autobahn unterwegs. Hinter dem Motorrad fuhr ein 46-jähriger Mann in einem Toyota.
"Kurz hinter der Anschlussstelle Dreieich soll der Autofahrer nach derzeitigem Ermittlungsstand vermutlich aus Unachtsamkeit auf das Motorrad aufgefahren sein", hieß es weiter.
Das durch den Aufprall in den Seitenstreifen geschleuderte Motorrad brannte vollständig aus. Auch die Autobahnböschung neben dem Seitenstreifen geriet in Brand. Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten die Flammen.
Unfall bei Dreieich: Teil-Sperrung der A661
Der 18-jährige Biker und sein Sozius "erlitten einen Schock beziehungsweise Verletzungen und wurden vom Rettungsdienst in das ein Krankenhaus gebracht", ergänzte der Sprecher. Der Toyota-Fahrer blieb unverletzt.
Infolge des Crashs sowie für die Brandbekämpfung wurden der Standstreifen und der rechte Fahrstreifen vorübergehend gesperrt. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei insgesamt auf etwa 11.000 Euro.
Die Ermittlungen zu dem Unfall auf der A661 bei Dreieich dauern an. Zeugen sollen sich bitte unter der Telefonnummer 06183911550 bei der Polizei melden.
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