Toyota rammt Kawasaki: Motorrad geht in Flammen auf, zwei Männer in Klinik

Dreieich - Eine Kawasaki wurde auf den Seitenstreifen geschleudert, "wo sie unmittelbar nach dem Unfall Feuer fing", sagte ein Polizeisprecher. Zwei junge Männer wurden vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht, die A661 in Südosthessen wurde teilweise gesperrt.

Unfall auf der A661 bei Dreieich in der Nacht zu Mittwoch: Der Rettungsdienst brachte zwei 18-jährige Männer in ein Krankenhaus. (Symbolbild) © Montage: dpa/Arne Dedert, dpa/Boris Roessler

Der Crash ereignete sich in der Nacht zu Mittwoch nahe der Stadt Dreieich im Landkreis Offenbach, wie die Polizei am Mittwochmorgen mitteilte.

Demnach war ein 18-Jähriger zusammen mit einem gleichaltrigen Beifahrer mit einer Kawasaki auf der Autobahn unterwegs. Hinter dem Motorrad fuhr ein 46-jähriger Mann in einem Toyota.

"Kurz hinter der Anschlussstelle Dreieich soll der Autofahrer nach derzeitigem Ermittlungsstand vermutlich aus Unachtsamkeit auf das Motorrad aufgefahren sein", hieß es weiter.

Das durch den Aufprall in den Seitenstreifen geschleuderte Motorrad brannte vollständig aus. Auch die Autobahnböschung neben dem Seitenstreifen geriet in Brand. Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten die Flammen.