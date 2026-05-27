Heftiger Unfall mit E-Scooter: Junge schwer verletzt in Klinik geflogen

Birstein - Ein zwölfjähriger Junge ist bei einem Unfall mit einem E-Scooter im Main-Kinzig-Kreis so schwer verletzt worden, dass er mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht werden musste.

Ein Junge (12) ist bei einem Unfall mit einem E-Scooter im Main-Kinzig-Kreis schwer verletzt worden. (Symbolbild) © Jens Büttner/dpa

Wie die Polizei mitteilte, war der Schüler am Nachmittag zusammen mit einem 14-Jährigen auf dem Gefährt von Birstein in Richtung Brachttal unterwegs, als es zum folgenschweren Sturz kam.

Aus noch unklarer Ursache habe er die Kontrolle verloren und schwerste Verletzungen erlitten.