Heftiger Unfall mit E-Scooter: Junge schwer verletzt in Klinik geflogen
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Von Christine Schultze
Birstein - Ein zwölfjähriger Junge ist bei einem Unfall mit einem E-Scooter im Main-Kinzig-Kreis so schwer verletzt worden, dass er mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht werden musste.
Wie die Polizei mitteilte, war der Schüler am Nachmittag zusammen mit einem 14-Jährigen auf dem Gefährt von Birstein in Richtung Brachttal unterwegs, als es zum folgenschweren Sturz kam.
Aus noch unklarer Ursache habe er die Kontrolle verloren und schwerste Verletzungen erlitten.
Der 14-Jährige wurde leicht verletzt und mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei in Schlüchtern bittet Zeugen des Unfalls unter der Telefonnummer 0666196100 um Hinweise.
Titelfoto: Jens Büttner/dpa