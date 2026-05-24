Motorradfahrer und Auto krachen zusammen: Biker schwer verletzt

Pfungstadt - Ein Rettungshubschrauber wurde zur Unfallstelle gerufen: In Südhessen kam es am Pfingstsonntag zu einem verhängnisvollen Zusammenstoß!

Tragischer Unfall und der L3303 bei Pfungstadt: Ein 41-jähriger Motorradfahrer wurde schwer verletzt! © 5VISION.NEWS

Der Crash ereignete sich gegen 12.10 Uhr auf der L3303 zwischen Pfungstadt und Griesheim, wie die Polizei mitteilte.

Demnach war ein 41 Jahre alter Motorradfahrer in Richtung Pfungstadt auf der Landstraße unterwegs. Zeitgleich fuhr eine 39 Jahre alte Autofahrerin mit ihrem Wagen in die entgegengesetzte Richtung.

Aus noch unbekannter Ursache kam es zum Zusammenstoß.

Der Biker wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Einsatzkräfte des Rettungsdienstes waren rasch vor Ort und versorgten den Mann.

Im Anschluss wurde der 41-Jährige per Hubschrauber ins Klinikum Mannheim geflogen.