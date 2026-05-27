Polizeifahrzeug erfasst Jungen: Neunjähriger in Klinik gebracht

Kassel - Das hätte schrecklich ausgehen können! Ein Junge ist in Kassel von einem Streifenwagen auf Einsatzfahrt erfasst worden. Der Neunjährige hatte großes Glück im Unglück.

Die Polizei ermittelt zum genauen Unfallhergang. (Symbolbild) © Lino Mirgeler/dpa

Wie das Polizeipräsidium Nordhessen mitteilte, wollte das Kind am Mittwochmittag gegen 12.10 Uhr in der Breslauer Straße etwa auf Höhe des Vautswiesenwegs die Fahrbahn überqueren, als es zum Zusammenstoß kam. Es war offenbar hinter einem geparkten Auto auf die Straße gelaufen.

Der Junge wurde bei dem Unfall verletzt und vom Rettungsdienst für eine weitere Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Nach dem derzeitigen Erkenntnisstand soll er sich leichte Verletzungen in Form von Schürfwunden zugezogen haben.

Der Beamte am Steuer des Streifenwagens befand sich mit einer Kollegin zum Unfallzeitpunkt gerade auf einer Einsatzfahrt zu einem gemeldeten Brand in der Nürnberger Straße im Stadtteil Waldau.

Das Blaulicht des Dienstfahrzeugs soll laut Zeugen eingeschaltet gewesen sein, das Martinshorn hingegen nicht.