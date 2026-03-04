Hubschrauber-Einsatz im Odenwald: Seniorin bei Unfall schwer verletzt
Odenwald/Oberzent - Ein Hubschrauber-Einsatz war notwendig: In der südhessischen Odenwald-Stadt Oberzent kam es am Dienstag zu einem tragischen Unfall! Eine 78-jährige Fußgängerin wurde von einem Auto erfasst und schwer verletzt.
Der verhängnisvolle Crash ereignete sich gegen 14.30 Uhr in der Hirschhorner Straße, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.
Demnach war die 78-Jährige gerade dabei, die Straße zu überqueren - sie nutzte einen Fußgängerüberweg.
Aus noch unbekannter Ursache wurde die Seniorin von einem Auto erfasst "und hierbei schwer verletzt", wie ein Sprecher erklärte.
Die 78-Jährige wurde per Hubschrauber auf dem schnellsten Weg in ein Krankenhaus gebracht.
Der 86 Jahre alte Autofahrer aus dem Landkreis Darmstadt-Dieburg blieb unverletzt. An seinem Wagen entstand Sachschaden, den die Polizei auf circa 4000 Euro schätzt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.
