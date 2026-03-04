Hubschrauber-Einsatz im Odenwald: Seniorin bei Unfall schwer verletzt

In der südhessischen Odenwald-Stadt Oberzent kam es am Dienstag zu einem verhängnisvollen Unfall: Eine 78-jährige Seniorin wurde von einem Auto erfasst!

Von Florian Gürtler

Odenwald/Oberzent - Ein Hubschrauber-Einsatz war notwendig: In der südhessischen Odenwald-Stadt Oberzent kam es am Dienstag zu einem tragischen Unfall! Eine 78-jährige Fußgängerin wurde von einem Auto erfasst und schwer verletzt.

Ein Rettungshubschrauber kam am Dienstagnachmittag in der Odenwald-Stadt Oberzent zum Einsatz, um eine schwer verletzte 78-Jährigen in eine Klinik zu bringen. (Symbolfoto)
Ein Rettungshubschrauber kam am Dienstagnachmittag in der Odenwald-Stadt Oberzent zum Einsatz, um eine schwer verletzte 78-Jährigen in eine Klinik zu bringen. (Symbolfoto)  © Daniel Karmann/dpa

Der verhängnisvolle Crash ereignete sich gegen 14.30 Uhr in der Hirschhorner Straße, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.

Demnach war die 78-Jährige gerade dabei, die Straße zu überqueren - sie nutzte einen Fußgängerüberweg.

Aus noch unbekannter Ursache wurde die Seniorin von einem Auto erfasst "und hierbei schwer verletzt", wie ein Sprecher erklärte.

Die 78-Jährige wurde per Hubschrauber auf dem schnellsten Weg in ein Krankenhaus gebracht.

Der 86 Jahre alte Autofahrer aus dem Landkreis Darmstadt-Dieburg blieb unverletzt. An seinem Wagen entstand Sachschaden, den die Polizei auf circa 4000 Euro schätzt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Titelfoto: Daniel Karmann/dpa

