Hubschrauber im Einsatz: Mädchen (9) auf Roller von Auto angefahren und schwer verletzt
Hanau - Auf dem morgendlichen Schulweg wurde am Freitag in Hanau ein neunjähriges Mädchen von einem Auto angefahren und schwer verletzt.
Ein Rettungshubschrauber brachte das Mädchen in eine Klinik. Passiert ist der Unfall laut einem Sprecher der Polizei gegen 7.45 Uhr in der Kastanienallee im Hanauer Stadtteil Kesselstadt.
Hier war die Neunjährige auf einem Tretroller unterwegs, als eine Autofahrerin mit ihrem Kia von der Hopfenstraße in die Kastanienallee einbog und es aus bislang ungeklärter Ursache zur Kollision mit dem Kind kam.
Dabei zog sich das Mädchen seine schweren Verletzungen zu.
Zur Rekonstruktion des Unfalls wurde ein Gutachter eingeschaltet. Zudem sucht die Polizei Zeugen. Hinweise nehmen die Ermittler unter der Rufnummer 06181/100-120 entgegen.
Titelfoto: 5VISON.NEWS