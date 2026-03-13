Hubschrauber im Einsatz: Mädchen (9) auf Roller von Auto angefahren und schwer verletzt

Hanau - Auf dem morgendlichen Schulweg wurde am Freitag in Hanau ein neunjähriges Mädchen von einem Auto angefahren und schwer verletzt.

Beim Abbiegen in die Kastanienallee hatte die Kia-Fahrerin mit ihrem Auto das Mädchen erfasst. © 5VISON.NEWS

Ein Rettungshubschrauber brachte das Mädchen in eine Klinik. Passiert ist der Unfall laut einem Sprecher der Polizei gegen 7.45 Uhr in der Kastanienallee im Hanauer Stadtteil Kesselstadt.

Hier war die Neunjährige auf einem Tretroller unterwegs, als eine Autofahrerin mit ihrem Kia von der Hopfenstraße in die Kastanienallee einbog und es aus bislang ungeklärter Ursache zur Kollision mit dem Kind kam.

Dabei zog sich das Mädchen seine schweren Verletzungen zu.