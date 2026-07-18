ICE fährt in Schafherde: Strecke gesperrt, mehrere Tiere überleben Unfall nicht

Hanau - Ein ICE ist auf der Strecke zwischen Offenbach und Hanau mit einer wohl ausgebüxten Schafherde zusammengestoßen - mehrere Tiere starben!

Unfall auf der Bahnstrecke bei Hanau: Ein ICE fuhr in eine Schafherde, mehrere Tiere starben. (Symbolbild) © Montage: Julian Stratenschulte/dpa, Arnulf Stoffel/dpa

Bei dem Unfall am Samstagmorgen seien 10 bis 15 Schafe getötet worden, sagte eine Sprecherin der Bundespolizei.

In dem Zug saßen demnach um die 120 Fahrgäste, von denen niemand verletzt wurde.

Der Zugfahrer musste notbremsen. Die Strecke in Südosthessen unweit von Frankfurt wurde vorübergehend gesperrt.

Wie genau die Herde auf die Gleise gelangt war, muss nach Angaben der Bundespolizei noch geklärt werden.