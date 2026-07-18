ICE fährt in Schafherde: Strecke gesperrt, mehrere Tiere überleben Unfall nicht

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Unfall bei Hanau östlich von Frankfurt: Ein ICE fuhr am Samstagmorgen in eine Schafherde, mehrere Tiere starben, die Strecke wurde vorübergehend gesperrt!

Von Piera Tomasella

Hanau - Ein ICE ist auf der Strecke zwischen Offenbach und Hanau mit einer wohl ausgebüxten Schafherde zusammengestoßen - mehrere Tiere starben!

Unfall auf der Bahnstrecke bei Hanau: Ein ICE fuhr in eine Schafherde, mehrere Tiere starben. (Symbolbild)
Unfall auf der Bahnstrecke bei Hanau: Ein ICE fuhr in eine Schafherde, mehrere Tiere starben. (Symbolbild)  © Montage: Julian Stratenschulte/dpa, Arnulf Stoffel/dpa

Bei dem Unfall am Samstagmorgen seien 10 bis 15 Schafe getötet worden, sagte eine Sprecherin der Bundespolizei.

In dem Zug saßen demnach um die 120 Fahrgäste, von denen niemand verletzt wurde.

Der Zugfahrer musste notbremsen. Die Strecke in Südosthessen unweit von Frankfurt wurde vorübergehend gesperrt.

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Wie genau die Herde auf die Gleise gelangt war, muss nach Angaben der Bundespolizei noch geklärt werden.

Der zuständige Schäfer sei bereits am Bahnhof in Hanau angekommen. Dort wird nun auch der ICE gereinigt, der nach dem Unfall in den Bahnhof gezogen wurde.

Titelfoto: Montage: Julian Stratenschulte/dpa, Arnulf Stoffel/dpa

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