Renault und Skoda krachen zusammen: Eine Tote, ein Schwerverletzter

Fulda/Hünfeld - Ein Renault Clio geriet auf die Gegenfahrbahn und krachte gegen einen Skoda Fabia: Der tragische Unfall auf der B84 im Landkreis Fulda endete tödlich.

Tödlicher Unfall auf der B84 bei Hünfeld im Landkreis Fulda: Die Bundesstraße wurde voll gesperrt! © Fuldamedia

Der verhängnisvolle Crash ereignete sich am Freitagnachmittag bei der Kleinstadt Hünfeld, wie die Polizei in Osthessen mitteilte.

Demnach war ein 27 Jahre alter Mann mit einem Renault auf der Bundesstraße aus Richtung der Gemeinde Rasdorf kommend in Richtung Hünfeld unterwegs.

"Kurz hinter der Einmündung Haselstein kam er aus nicht bekannter Ursache leicht nach rechts von der Fahrbahn ab", ergänzte ein Sprecher. Der Renault Clio geriet auf die Gegenfahrbahn und krachte gegen einen entgegenkommenden Skoda.

Die 50-jährige Fahrerin des Skoda Fabia erlitt bei dem Zusammenstoß tödliche Verletzungen, sie starb noch an der Unfallstelle.

Der 27-Jährige wurde schwer verletzt. Einsatzkräfte des Rettungsdienstes versorgten den jungen Mann und brachten ihn in eine nahe liegende Klinik.