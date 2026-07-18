Renault und Skoda krachen zusammen: Eine Tote, ein Schwerverletzter

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Auf der B84 bei Hünfeld im osthessischen Landkreis Fulda kam es am Freitagnachmittag zu einem tödlichen Unfall: Ein Renault und Skoda krachten zusammen!

Von Florian Gürtler

Fulda/Hünfeld - Ein Renault Clio geriet auf die Gegenfahrbahn und krachte gegen einen Skoda Fabia: Der tragische Unfall auf der B84 im Landkreis Fulda endete tödlich.

Tödlicher Unfall auf der B84 bei Hünfeld im Landkreis Fulda: Die Bundesstraße wurde voll gesperrt!
Tödlicher Unfall auf der B84 bei Hünfeld im Landkreis Fulda: Die Bundesstraße wurde voll gesperrt!  © Fuldamedia

Der verhängnisvolle Crash ereignete sich am Freitagnachmittag bei der Kleinstadt Hünfeld, wie die Polizei in Osthessen mitteilte.

Demnach war ein 27 Jahre alter Mann mit einem Renault auf der Bundesstraße aus Richtung der Gemeinde Rasdorf kommend in Richtung Hünfeld unterwegs.

"Kurz hinter der Einmündung Haselstein kam er aus nicht bekannter Ursache leicht nach rechts von der Fahrbahn ab", ergänzte ein Sprecher. Der Renault Clio geriet auf die Gegenfahrbahn und krachte gegen einen entgegenkommenden Skoda.

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Die 50-jährige Fahrerin des Skoda Fabia erlitt bei dem Zusammenstoß tödliche Verletzungen, sie starb noch an der Unfallstelle.

Der 27-Jährige wurde schwer verletzt. Einsatzkräfte des Rettungsdienstes versorgten den jungen Mann und brachten ihn in eine nahe liegende Klinik.

Unfall in Osthessen: Eine 50-jährige Frau starb, ein 27-jähriger Mann wurde schwer verletzt.
Unfall in Osthessen: Eine 50-jährige Frau starb, ein 27-jähriger Mann wurde schwer verletzt.  © Fuldamedia

Unfall bei Hünfeld: Vollsperrung der B84

Die B84 wurde infolge des Crashs bei Hünfeld bis etwa 19.15 Uhr voll gesperrt. An beiden Autos entstand nach Einschätzung der Polizei Totalschaden, die Beamten gehen insgesamt von rund 10.000 Euro aus.

Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. Ein externer Gutachter soll die Beamten dabei unterstützen. Zudem sucht die Polizeistation Hünfeld Zeugen des Zusammenstoßes, Hinweise werden unter der Telefonnummer 0665296580 entgegengenommen.

Titelfoto: Fuldamedia

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