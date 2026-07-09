Neunjähriges Kind bei Unfall verletzt: Autofahrer flieht

Kelkheim - Ein neunjähriges Kind wollte mit einem Roller eine Straße überqueren - und wurde von einem Auto erfasst! Der unbekannte Fahrer des Wagens kümmerte sich nicht um das Kind und floh, die Polizei sucht Zeugen des Crashs.

Bei einem Unfall in Kelkheim am Mittwochabend wurde ein neunjähriges Kind verletzt, die Polizei sucht Zeugen. (Symbolbild) © Montage: Bernd Thissen/dpa, Frank Rumpenhorst/dpa

Der Unfall ereignete sich am Mittwochabend in der Taunus-Stadt Kelkheim, wie das Polizeipräsidium Westhessen am Donnerstag mitteilte.

Demnach war das Kind gegen 20.10 Uhr mit einem Roller auf dem Gehweg in der Straße In den Padenwiesen unterwegs und versuchte auf Höhe der Hausnummer 29 die Fahrbahn zu überqueren, "um auf die gegenüberliegende Straße In den Krautgärten zu gelangen", wie ein Sprecher erklärte.

Zeitgleich fuhr ein Auto auf der Straße In den Padenwiesen. Der von rechts kommende Wagen touchierte das Kind.

"Der Autofahrer oder die Autofahrerin entfernte sich im Anschluss von der Unfallstelle, ohne den Pflichten als Unfallbeteiligte Person nachzukommen", hieß es weiter: Das leicht verletzte Kind wurde einfach zurückgelassen.