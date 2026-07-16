Auto gerät in Kassel auf Gehweg: Fünf Personen werden verletzt
Kassel - In Kassel ist am frühen Mittwochabend eine 32 Jahre alte Frau mit ihrem BMW auf den Gehweg geraten. Die Fahrerin und vier weitere Personen erlitten dabei Verletzungen.
Wie ein Sprecher der Polizei am Donnerstag sagte, passierte das Ganze in der Friedrich-Ebert-Straße. Zuvor hatte die 32-Jährige den BMW nahe der Westendstraße geparkt. Gegen 17.40 Uhr sei sie dann mit ihren zwei kleinen Kindern im Auto in Richtung Innenstadt losgefahren.
Laut dem Sprecher verlor sie in der Friedrich-Ebert-Straße aus noch unbekannten Gründen die Kontrolle über das Auto und geriet auf den Gehweg. Hier kollidierte der BMW mit zwei abgestellten E-Scootern sowie mit mehreren Verkehrsschildern.
Zwei Passanten, eine 56 Jahre alte Frau und ein 60-jähriger Mann, wurden durch die herumfliegenden Trümmerteile leicht verletzt.
Ein Rettungswagen bringt die Fahrerin und ihre zwei Kinder ins Krankenhaus
Eine 28-Jährige und ein Mann (58), die sich in einer nahen Außengastronomie aufhielten, verletzten sich ebenfalls, als sie dem BMW auswichen. Auch die Fahrerin erlitt Verletzungen.
Die beiden Kinder waren augenscheinlich unverletzt geblieben, wurden aber dennoch gemeinsam mit ihrer Mutter zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Die anderen Verletzten konnten vor Ort behandelt werden.
Der BMW musste abgeschleppt werden. Zudem wurden zwei weitere Autos durch Trümmerteile beschädigt. Der Gesamtschaden wird auf 8000 Euro geschätzt.
Titelfoto: Arne Dedert/dpa