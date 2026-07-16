Auto gerät in Kassel auf Gehweg: Fünf Personen werden verletzt

Kassel - In Kassel ist am frühen Mittwochabend eine 32 Jahre alte Frau mit ihrem BMW auf den Gehweg geraten. Die Fahrerin und vier weitere Personen erlitten dabei Verletzungen.

Die 32-Jährige hatte laut Polizei aus noch unbekannten Gründen die Kontrolle über den BMW verloren und war auf den Gehweg geraten. (Symbolfoto) © Arne Dedert/dpa

Wie ein Sprecher der Polizei am Donnerstag sagte, passierte das Ganze in der Friedrich-Ebert-Straße. Zuvor hatte die 32-Jährige den BMW nahe der Westendstraße geparkt. Gegen 17.40 Uhr sei sie dann mit ihren zwei kleinen Kindern im Auto in Richtung Innenstadt losgefahren.

Laut dem Sprecher verlor sie in der Friedrich-Ebert-Straße aus noch unbekannten Gründen die Kontrolle über das Auto und geriet auf den Gehweg. Hier kollidierte der BMW mit zwei abgestellten E-Scootern sowie mit mehreren Verkehrsschildern.

Zwei Passanten, eine 56 Jahre alte Frau und ein 60-jähriger Mann, wurden durch die herumfliegenden Trümmerteile leicht verletzt.