Jungs machen Spritztour mit Auto der Eltern und donnern gegen Laternenmast

Odenwald/Höchst - Lautes Scheppern riss die Anwohner aus dem Schlaf: Ein Wagen krachte in der Nacht zu Samstag in der Odenwald-Gemeinde Höchst gegen eine Straßenlaterne! Aus dem Autowrack stiegen zwei Jungs aus - zwölf und dreizehn Jahre alt.

Wegen eines Unfalls rückte die Polizei in der Nacht zu Samstag nach Höchst-Hetschbach im Odenwald aus: Ein Auto war gegen eine Straßenlaterne gekracht. (Symbolbild) © Bernd Thissen/dpa

Der Unfall ereignete sich gegen 3.45 Uhr im Ortsteil Hetschbach, wie die Polizei in Südhessen am Samstagmorgen mitteilte.

Demnach kippte das Auto nach dem Zusammenstoß mit dem Laternenmast auf die Seite. "Fahrer und Beifahrer wurden durch den Unfall leicht verletzt", ergänzte der Sprecher.

Die beiden Teenager konnten sich selbstständig aus dem Wrack befreien.

Als die Polizei vor Ort eintraf, staunten die Beamten angesichts der beiden Jungen, die schnell damit herausrückten, dass sie sich den Wagen "eines Elternteils unbemerkt für die Ausfahrt angeeignet hatten", hieß es weiter. Wer von den beiden Teenagern am Steuer saß, ist noch unklar.

Sanitäter versorgten die Verletzungen der beiden Jungen aus Höchst, die im Anschluss von Polizisten an die überraschten Eltern übergeben wurden.