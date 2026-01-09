Mercedes und Bentley krachen ineinander: Drei Menschen teils schwer verletzt
Vogelsberg/Freiensteinau - Zwei Männer und eine Frau wurden teils schwer verletzt: Auf der L3181 am Südhang des Vogelsbergs kam es zu einem verhängnisvollen Frontalzusammenstoß!
Der Crash ereignete sich am Freitagmorgen nahe der Gemeinde Freiensteinau, wie die Polizei in Osthessen mitteilte.
Demnach war ein 32 Jahre alter Mann gegen 9.30 Uhr "bei winterlichen Straßenverhältnissen" mit einem Mercedes Sprinter auf der Landstraße unterwegs. Er fuhr von dem Ort Hauswurz kommend in Richtung Freiensteinau-Weidenau.
In einer Linkskurve verlor der Mercedes-Fahrer aus noch unbekannter Ursache die Kontrolle über seinen Wagen. Der Sprinter geriet auf die Gegenfahrbahn und krachte frontal in einen entgegenkommenden Bentley.
An beiden Autos entstand massiver Schaden. Der 79-jährige Fahrer des Bentley und dessen Beifahrerin "wurden im Fahrzeug eingeschlossen und mussten von den Einsatzkräften der Feuerwehr aus diesem befreit werden", wie ein Sprecher erklärte.
Vollsperrung der L3181 im Vogelsbergkreis nach Unfall
Alle drei Unfallbeteiligten wurden bei dem Crash zum Teil schwer verletzt. Einsatzkräfte des Rettungsdienstes versorgten die Verwundeten und brachten sie in nahe liegende Kliniken.
"Vor Ort war auch ein Rettungshubschrauber", ergänzte der Polizeisprecher.
Der entstandene Sachschaden beläuft sich "nach ersten vorläufigen Schätzungen" der Ermittler insgesamt auf rund 170.000 Euro. Die L3181 wurde infolge des Unglücks für rund zweieinhalb Stunden voll gesperrt.
Die Ermittlungen zu dem Unfall im Vogelsbergkreis dauern an.
Titelfoto: Fuldamedia