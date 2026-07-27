Hubschrauber-Einsatz nach Unfall: Hochschwangere Frau und Mann in Klinik gebracht

Steinau an der Straße - Ein 24-jähriger Motorradfahrer wurde bei einem Unfall verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Eine hochschwangere, 33 Jahre alte Frau wurde ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht, die L3196 in Südosthessen wurde vorübergehend gesperrt.

Hubschraubereinsatz auf der L3196 bei Steinau an der Straße: Ein 24-Jähriger wurde in eine Klinik geflogen. (Symbolfoto) © Julian Stratenschulte/dpa

Der Crash ereignete sich am Sonntag gegen 17.45 Uhr zwischen der Kleinstadt Steinau an der Straße und dem Ort Marjoß, wie die Polizei am Montagmorgen mitteilte.

Demnach trafen die Einsatzkräfte des Rettungsdienstes nach der Alarmierung auf einen verletzten 24-jährigen Motorradfahrer sowie die beiden Insassen eines Porsches, ein Mann und eine schwangere Frau.

"Der junge Biker musste wegen seiner Verletzungen, deren genaue Schwere zunächst nicht feststand, mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden", ergänzte ein Sprecher.

Die hochschwangere 33-jährige Beifahrerin aus dem Porsche wurde ebenfalls "vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht, wo sie nach dem Unfall medizinisch untersucht werden sollte", hieß es weiter. Der gleichaltrige Porsche-Fahrer blieb "nach ersten Erkenntnissen unverletzt".