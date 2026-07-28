Hyundai bei Zusammenstoß zertrümmert: 60-Jähriger stirbt noch am Unfallort

Melsungen - Für den Fahrer eines Hyundai kam jede Hilfe zu spät: Sein Auto wurde beim Zusammenstoß mit einer Sattelzugmaschine in Nordhessen regelrecht zertrümmert!

Tödlicher Unfall auf der B83 bei Melsungen: Für den Fahrer dieses Hyundai kam jede Hilfe zu spät. © 5VISION.NEWS

Der tragische Unfall ereignete sich am späten Montagnachmittag auf der B83 nahe der Kleinstadt Melsungen im Schwalm-Eder-Kreis, wie die Polizei in der Nacht zu Dienstag mitteilte.

Demnach fuhr ein 63 Jahre alter Mann gegen 17.40 Uhr mit einer MAN-Sattelzugmaschine auf der Bundesstraße aus Melsungen kommend in Richtung des Ortes Röhrenfurth.

Zeitgleich fuhr ein 60-Jähriger mit einem Hyundai in der entgegengesetzten Richtung.

"Kurz hinter der Ortslage Röhrenfurth kam es dann in einer Rechtskurve aus bislang ungeklärter Ursache zum Zusammenstoß", ergänzte ein Sprecher.