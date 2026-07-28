Hyundai bei Zusammenstoß zertrümmert: 60-Jähriger stirbt noch am Unfallort
Melsungen - Für den Fahrer eines Hyundai kam jede Hilfe zu spät: Sein Auto wurde beim Zusammenstoß mit einer Sattelzugmaschine in Nordhessen regelrecht zertrümmert!
Der tragische Unfall ereignete sich am späten Montagnachmittag auf der B83 nahe der Kleinstadt Melsungen im Schwalm-Eder-Kreis, wie die Polizei in der Nacht zu Dienstag mitteilte.
Demnach fuhr ein 63 Jahre alter Mann gegen 17.40 Uhr mit einer MAN-Sattelzugmaschine auf der Bundesstraße aus Melsungen kommend in Richtung des Ortes Röhrenfurth.
Zeitgleich fuhr ein 60-Jähriger mit einem Hyundai in der entgegengesetzten Richtung.
"Kurz hinter der Ortslage Röhrenfurth kam es dann in einer Rechtskurve aus bislang ungeklärter Ursache zum Zusammenstoß", ergänzte ein Sprecher.
Unfall bei Melsungen: Vollsperrung der B83
Der 60-Jährige wurde tödlich verletzt. Er starb noch an der Unfallstelle. Der 63 Jahre alte Lastwagen-Fahrer erlitt schwere Verletzungen. Er wurde von Einsatzkräften des Rettungsdienstes versorgt und in ein nahe liegendes Krankenhaus gebracht.
Die B83 wurde infolge des Crashs bei Melsungen voll gesperrt. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei insgesamt auf etwa 100.000 Euro. Zur Frage der genauen Unfallursache dauern die Ermittlungen an.
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