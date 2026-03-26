Mehr Wildunfälle wegen Zeitumstellung: So verhaltet Ihr Euch richtig

Wegen der Zeitumstellung steigt das Risiko eines Wildunfalls. Experten geben Tipps, wie man diese vermdeidet und was im Falle eins Crashs zu tun ist.

Von Nicole Schippers

Kassel - Für die Zeitumstellung am kommenden Wochenende warnt das Regierungspräsidium Kassel vor einer erhöhten Gefahr von Wildunfällen.

Durch die Zeitumstellung steigt das morgendliche Risiko eines Wildunfalls bei der Fahrt zur Arbeit. (Archivbild) © Patrick Pleul/dpa "Insbesondere die morgendlichen Stoßzeiten im Berufsverkehr fallen durch die Zeitumstellung wieder in die Dämmerungszeit", erklärt die Behörde, die auch die Obere Jagdbehörde des Landes ist. Genau zu dieser Zeit seien viele Wildtiere besonders aktiv. "Pendlerinnen und Pendler sollten daher auf Landstraßen besonders aufmerksam sein."

Nahezu 14.000 Rehe und Hirsche bei Unfällen in Hessen getötet

Auch der Landesjagdverband Hessen rät zu erhöhter Aufmerksamkeit in den frühen Morgenstunden zwischen 6 und 8 Uhr. Rund 13.740 Rehe, Hirsche und andere sogenannte Schalenwildarten wurden dem Verband zufolge im Jagdjahr 2024/25 als Unfallwild in Hessen gezählt. "Autofahrer sollten deshalb an Wald- und Feldrändern besonders aufmerksam fahren und stets mit plötzlich wechselndem Wild rechnen", sagte Sprecher Markus Stifter.

ADAC: Keine plötzlichen Ausweichmanöver

"Stehen Tiere auf oder neben der Straße, sollten Autofahrer möglichst ruhig bleiben und nicht überstürzt reagieren", rät Wolfgang Herda, Verkehrsexperte des ADAC Hessen-Thüringen. Besonders gefährlich in solchen Situationen seien plötzliche Manöver, um Wildtieren auszuweichen. "Dadurch riskiert man Unfälle mit dem Gegenverkehr oder das Abkommen von der Fahrbahn."

Im vergangenen Jagdjahr wurden nahezu 14.000 Unfälle mit Rehen und Hirschen in Hessen gezählt. (Archivbild) © Jens Büttner/dpa

Experten-Tipps bei Wildunfällen