Mit fünf Kindern besetzter Schulbus kracht in Audi Q7
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Von Paul Schiffgens
Steinau an der Straße - Ein Schulbus ist in Steinau an der Straße (Main-Kinzig-Kreis) am Montagmorgen mit einem Audi Q7 zusammengestoßen.
Die Autofahrerin sei dabei leicht verletzt worden, teilte ein Sprecher der Polizei mit.
Weitere Menschen wurden nicht verletzt. In dem kleinen Schulbus hatten sich außer dem Fahrer fünf Schüler befunden.
Nach den bisherigen Erkenntnissen hatte der Busfahrer beim Abbiegen auf die Auffahrt zur A66 den entgegenkommenden Wagen übersehen.
Die Autobahnauffahrt in Richtung Fulda wurde nach dem Unfall für rund zwei Stunden gesperrt. Die Höhe des Schadens ist noch unklar.
Titelfoto: 5VISION.NEWS