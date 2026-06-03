Mit fünf Kindern besetzter Schulbus kracht in Audi Q7

Steinau an der Straße - Ein Schulbus ist in Steinau an der Straße (Main-Kinzig-Kreis) am Montagmorgen mit einem Audi Q7 zusammengestoßen.

Die Fahrerin des Q7 erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen. © 5VISION.NEWS

Die Autofahrerin sei dabei leicht verletzt worden, teilte ein Sprecher der Polizei mit.

Weitere Menschen wurden nicht verletzt. In dem kleinen Schulbus hatten sich außer dem Fahrer fünf Schüler befunden.