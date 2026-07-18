Tödlicher Unfall: Streifenwagen erfasst Fußgänger

1.607 Klicks
0 Reaktionen
❤️
😂
😱
🔥
😥
👏

Auf der Auheimer Straße in Hanau kam es am frühen Samstagmorgen zu einem tödlichen Unfall: Ein Streifenwagen der Polizei erfasste einen Fußgänger!

Von Florian Gürtler

Hanau - Alle Hilfe war vergeblich: Ein Fußgänger wurde von einem Streifenwagen der Polizei erfasst und tödlich verletzt!

Tödlicher Unfall auf der Auheimer Straße in Hanau: Ein Streifenwagen erfasste einen Fußgänger!
Tödlicher Unfall auf der Auheimer Straße in Hanau: Ein Streifenwagen erfasste einen Fußgänger!  © 5VISION.NEWS

Der tragische Unfall ereignete sich am frühen Samstagmorgen auf der Auheimer Straße im südosthessischen Hanau östlich von Frankfurt, wie das Hessische Landeskriminalamt (HLKA) mitteilte.

Demnach war das Polizeiauto gegen 4.30 Uhr auf der Straße unterwegs. Aus noch unbekannter Ursache erfasste der Wagen einen Fußgänger. Ob der Streifenwagen zu diesem Zeitpunkt mit Blaulicht und eingeschaltetem Martinshorn fuhr, ist noch unklar.

"Durch die Polizeibeamten des Streifenwagens und den alarmierten Rettungsdienst wurde umgehend erste Hilfe geleistet", betonte ein Sprecher.

Renault und Skoda krachen zusammen: Eine Tote, ein Schwerverletzter
Unfall Hessen Renault und Skoda krachen zusammen: Eine Tote, ein Schwerverletzter

Doch es war zu spät, der schwerst verletzte Mann starb noch an der Unfallstelle. Die Auheimer Straße in Hanau wurde in der Folge weiträumig abgesperrt. Zur Identität des Verstorbenen wurden keine Angaben gemacht.

Das HLKA hat die Ermittlungen zu dem Fall übernommen und sucht etwaige Zeugen des verhängnisvollen Crashs. Hinweisgeber sollen sich bitte unter der Telefonnummer 0611838300 bei den Beamten melden.

Titelfoto: 5VISION.NEWS

Mehr zum Thema Unfall Hessen: