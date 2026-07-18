Tödlicher Unfall: Streifenwagen erfasst Fußgänger

Hanau - Alle Hilfe war vergeblich: Ein Fußgänger wurde von einem Streifenwagen der Polizei erfasst und tödlich verletzt!

Tödlicher Unfall auf der Auheimer Straße in Hanau: Ein Streifenwagen erfasste einen Fußgänger! © 5VISION.NEWS

Der tragische Unfall ereignete sich am frühen Samstagmorgen auf der Auheimer Straße im südosthessischen Hanau östlich von Frankfurt, wie das Hessische Landeskriminalamt (HLKA) mitteilte.

Demnach war das Polizeiauto gegen 4.30 Uhr auf der Straße unterwegs. Aus noch unbekannter Ursache erfasste der Wagen einen Fußgänger. Ob der Streifenwagen zu diesem Zeitpunkt mit Blaulicht und eingeschaltetem Martinshorn fuhr, ist noch unklar.

"Durch die Polizeibeamten des Streifenwagens und den alarmierten Rettungsdienst wurde umgehend erste Hilfe geleistet", betonte ein Sprecher.

Doch es war zu spät, der schwerst verletzte Mann starb noch an der Unfallstelle. Die Auheimer Straße in Hanau wurde in der Folge weiträumig abgesperrt. Zur Identität des Verstorbenen wurden keine Angaben gemacht.