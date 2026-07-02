Nach Unfällen im Taunus: Zwei Motorradfahrer erliegen in Krankenhaus Verletzungen

Oberursel - Nach den beiden schweren Motorradunfällen am Mittwoch in Oberursel sind zwei Männer an ihren lebensgefährlichen Verletzungen gestorben.

Die beiden am Mittwoch in Oberursel schwer verletzten Motorradfahrer erlagen beiden im Krankenhaus ihren schweren Verletzungen. (Symbolbild) © Marcel Kusch/dpa

Beide Unfälle hatten sich am Mittwoch auf der L3004 in Oberursel ereignet, wie die Polizei mitteilte. Ein 44 Jahre alter und ein 29 Jahre alter Motorradfahrer starben im Krankenhaus, eine Beifahrerin sei noch schwer verletzt.

Am Morgen war ein 44-jähriger Motorradfahrer beim Überholen mit einem in derselben Richtung fahrenden Auto zusammengeprallt, wie eine Polizeisprecherin sagte.

Der 60-jährige Autofahrer hatte nach links auf einen Parkplatz abbiegen wollen, als das Motorrad versuchte zu überholen.

Der Biker und seine 38-jährige Sozia erlitten schwerste Verletzungen, denen der Mann später erlag. Für die Rettung der Verletzten war ein Rettungshubschrauber angefordert worden, wie es hieß.