Unfall im Taunus: Motorradfahrer schwer verletzt

Taunus/Oberursel - Ein 29-jähriger Biker wurde schwer verletzt, ein Rettungshubschrauber kam an der Unfallstelle bei Oberursel im Taunus zum Einsatz!

Tragischer Motorrad-Unfall bei Oberursel im Taunus: Ein Rettungshubschrauber wurde zur Unglücksstelle gerufen. (Symbolbild) © Julian Stratenschulte/dpa

Der verhängnisvolle Unfall ereignete sich am Mittwochnachmittag auf der Kanonenstraße (L3004), wie die Polizei in Westhessen mitteilte.

Demnach war der Motorradfahrer zwischen Sandplacken und Hohemarkkreisel unterwegs. Als er ein vorausfahrendes Auto überholte, verlor er die Kontrolle über seine Maschine.

Der Biker stürzte und erlitt dabei schwere Verletzungen. Einsatzkräfte des Rettungsdienstes waren rasch zur Stelle. Auch ein Rettungshubschrauber wurde zur Unglücksstelle gerufen.

Die Landstraße wurde infolge des Crashs voll gesperrt. Zur Höhe des Sachschadens liegt noch keine Einschätzung vor. Die Ermittlungen dauern an.