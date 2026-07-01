Überholmanöver mit schlimmen Folgen: Zwei Menschen schweben in akuter Lebensgefahr

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Folgenschwerer Unfall auf der L3004 in Hessen: Ein Motorrad und ein Volkswagen sind kollidiert, zwei Menschen schweben nach dem Zusammenstoß in Lebensgefahr.

Von Jan Höfling

Oberursel - Heftiger Unfall auf der L3004: Ein Motorrad und ein VW sind kollidiert, zwei Menschen schweben nach dem Zusammenstoß in Lebensgefahr.

Bei einem Unfall auf einer Landstraße sind in Hessen zwei Menschen so schwer verletzt worden, dass sie in Lebensgefahr schweben.
Bei einem Unfall auf einer Landstraße sind in Hessen zwei Menschen so schwer verletzt worden, dass sie in Lebensgefahr schweben.  © Mike Seeboth

Wie die Polizei am Mittwochvormittag mitteilte, war es in den Morgenstunden gegen 8 Uhr auf der Kanonenstraße zu dem folgenschweren Crash gekommen, als das Motorrad, auf dem sich zwei Personen befanden, aus Feldberg kommend gerade in Fahrtrichtung Oberursel unterwegs war.

Nach ersten Erkenntnissen wollte der Fahrer (60) des Autos, der in gleicher Richtung fuhr, rund 500 Meter vor einem Kreisverkehr nach links auf einen Parkplatz einbiegen. Der Biker (44) hatte zum Überholmanöver angesetzt, es kam zur Kollision.

Sowohl der Motorradfahrer als auch seine 38 Jahre alte Sozia erlitten schwerste Verletzungen. Beide wurden nach einer Erstversorgung von den Rettern zur weiteren Behandlung in Klinken transportiert.

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Unter anderem waren Rettungs- und ein Polizeihubschrauber vor Ort im Einsatz.

Bilder lassen die Wucht des Unfalls zwischen dem Auto und Motorrad erahnen.
Bilder lassen die Wucht des Unfalls zwischen dem Auto und Motorrad erahnen.  © Mike Seeboth

Für die Dauer der Rettungsmaßnahmen und der Aufnahme des Unfalls durch die Beamten musste die L3004 für den Verkehr gesperrt werden, ein Gutachter soll den Beamten bei der Rekonstruktion des genauen Hergangs helfen.

Titelfoto: Mike Seeboth

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