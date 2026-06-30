VW T-Cross kracht durch Schaufenster von "Ernsting’s family"-Filiale
Marburg - Ein SUV donnerte mit großer Wucht durch die Schaufensterscheibe eines Bekleidungsgeschäfts: Die beiden Insassen des VW T-Cross blieben unverletzt, doch zwei Frauen in dem Laden erlitten einen Schock!
Der schwere Unfall ereignete sich am Dienstagmorgen im Marburger Stadtteil Cappel, wie die Polizei in Mittelhessen mitteilte.
Demnach fuhr ein 88 Jahre alter Mann mit seinem Wagen gegen 9.25 Uhr auf einen Parkplatz vor der "Ernsting’s family"-Filiale in der Marburger Straße 100.
Aus noch unbekannter Ursache beschleunigte der SUV und brach durch das Schaufenster des Ladens. "Der VW kam anschließend in dem Geschäft zum Stehen", ergänzte ein Sprecher.
Der Fahrer und seine ebenfalls 88 Jahre alte Beifahrerin blieben unverletzt. "Zwei Frauen im Alter von 45 und 52 Jahren, die sich zum Unfallzeitpunkt in dem Ladengeschäft aufhielten, erlitten einen Schock", hieß es weiter.
Unfall in Marburg-Cappel: Schaufenster komplett zerstört
Rettungskräfte waren rasch vor Ort, versorgten die beiden geschockten Frauen und brachten sie vorsorglich in nahe liegende Krankenhäuser. Die Schaufensterscheibe wurde vollständig zerstört. Auch an dem VW T-Cross entstand Sachschaden, der Wagen wurde abgeschleppt.
Eine genauere Einschätzung zur Höhe des Schadens liegt aktuell noch nicht vor. Die Ermittlungen zu dem Unfall in Marburg-Cappel dauern an.
Titelfoto: Polizeipräsidium Mittelhessen