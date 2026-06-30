VW T-Cross kracht durch Schaufenster von "Ernsting’s family"-Filiale

Marburg - Ein SUV donnerte mit großer Wucht durch die Schaufensterscheibe eines Bekleidungsgeschäfts: Die beiden Insassen des VW T-Cross blieben unverletzt, doch zwei Frauen in dem Laden erlitten einen Schock!

Schwerer Unfall in Marburg-Cappel: Die beiden Insassen eines VW-SUV - ein 88-jähriger Mann und eine gleichaltrige Frau - blieben unverletzt. © Polizeipräsidium Mittelhessen

Der schwere Unfall ereignete sich am Dienstagmorgen im Marburger Stadtteil Cappel, wie die Polizei in Mittelhessen mitteilte.

Demnach fuhr ein 88 Jahre alter Mann mit seinem Wagen gegen 9.25 Uhr auf einen Parkplatz vor der "Ernsting’s family"-Filiale in der Marburger Straße 100.

Aus noch unbekannter Ursache beschleunigte der SUV und brach durch das Schaufenster des Ladens. "Der VW kam anschließend in dem Geschäft zum Stehen", ergänzte ein Sprecher.

Der Fahrer und seine ebenfalls 88 Jahre alte Beifahrerin blieben unverletzt. "Zwei Frauen im Alter von 45 und 52 Jahren, die sich zum Unfallzeitpunkt in dem Ladengeschäft aufhielten, erlitten einen Schock", hieß es weiter.