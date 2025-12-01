Ohne Führerschein! Jugendliche krachen mit Mercedes gegen Baum

Steinau an der Straße - Ein 17-Jähriger wurde lebensbedrohlich verletzt, ein gleichaltriger Jugendlicher erlitt schwere Verletzungen: Die beiden Jungen waren am späten Sonntagabend mit einem Mercedes C-Klasse auf der L3372 in Südosthessen unterwegs und donnerten mit dem Wagen gegen einen Baum neben der Straße.

Unfall auf der L3372 bei Steinau an der Straße: Zwei Jugendliche wurden teils lebensgefährlich verletzt. (Symbolbild) © Montage: dpa/Arne Dedert, dpa/Boris Roessler

Der verhängnisvolle Unfall ereignete sich gegen 21.10 Uhr bei Steinau an der Straße zwischen den Ortsteilen Marjoß und Bellings, wie die Polizei am Montagmorgen mitteilte.

Demnach fuhr einer der beiden 17-Jährigen unerlaubt mit einem Mercedes auf der Landstraße in Richtung Bellings. Der zweite Jugendliche saß als Beifahrer mit im Wagen.

Aus noch unbekannter Ursache kam die C-Klasse in einer langgezogenen Linkskurve von der Straße ab. Das Auto krachte gegen einen Baum, "überschlug sich wohl und prallte gegen einen weiteren Baum", wie ein Sprecher erklärte.

"Der Fahrer, der nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war, wurde schwer, sein gleichaltriger Beifahrer sogar lebensgefährlich verletzt", hieß es weiter.

Einsatzkräfte des Rettungsdienstes waren rasch vor Ort und versorgten die beiden 17-Jährigen, die auf schnellstem Weg in nahe liegende Krankenhäuser gebracht wurden.