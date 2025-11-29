Straßenbahn erfasst Fußgängerin: 19-Jährige verletzt in Klinik

Tram-Unfall in Darmstadt am Freitagabend: Eine 19-jährige Frau wurde an der Haltestelle Rhein-/ Neckarstraße von einer einfahrenden Straßenbahn erfasst!

Von Florian Gürtler

Darmstadt - Eine 19-Jährige wurde verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht: In Darmstadt kam es am Freitagabend zu einem Straßenbahn-Unfall!

Am Freitagabend kam es in Darmstadt zu einem Tram-Unfall, eine junge Frau wurde dabei verletzt. (Symbolbild)
Am Freitagabend kam es in Darmstadt zu einem Tram-Unfall, eine junge Frau wurde dabei verletzt. (Symbolbild)  © Montage: Friso Gentsch/dpa, Roberto Pfeil/dpa

Das Unglück ereignete sich gegen 19.30 Uhr an der Haltestelle "Rhein-/ Neckarstraße", wie die Polizei in Südhessen in der Nacht zu Samstag mitteilte.

Demnach erfasste eine einfahrende Straßenbahn aus noch unbekannter Ursache eine junge Darmstädterin.

Die 19-Jährige stürzte in der Folge und wurde dabei verletzt.

Einsatzkräfte des Rettungsdienstes waren rasch zur Stelle, versorgten die junge Frau und brachten sie in eine nahe liegende Klinik.

Die Darmstädter Polizei sucht "Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang geben können", wie ein Sprecher erklärte. Das zuständige 2. Polizeirevier sei unter der Telefonnummer 0615196941210 erreichbar.

