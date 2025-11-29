Straßenbahn erfasst Fußgängerin: 19-Jährige verletzt in Klinik

Darmstadt - Eine 19-Jährige wurde verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht: In Darmstadt kam es am Freitagabend zu einem Straßenbahn-Unfall!

Am Freitagabend kam es in Darmstadt zu einem Tram-Unfall, eine junge Frau wurde dabei verletzt. (Symbolbild) © Montage: Friso Gentsch/dpa, Roberto Pfeil/dpa

Das Unglück ereignete sich gegen 19.30 Uhr an der Haltestelle "Rhein-/ Neckarstraße", wie die Polizei in Südhessen in der Nacht zu Samstag mitteilte.

Demnach erfasste eine einfahrende Straßenbahn aus noch unbekannter Ursache eine junge Darmstädterin.

Die 19-Jährige stürzte in der Folge und wurde dabei verletzt.

Einsatzkräfte des Rettungsdienstes waren rasch zur Stelle, versorgten die junge Frau und brachten sie in eine nahe liegende Klinik.