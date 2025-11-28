Streifenwagen im Einsatz in schweren Crash mit vier Verletzten verwickelt

Langen - Bei einem Unfall am Freitagnachmittag im hessischen Lagen, an dem auch ein Streifenwagen im Einsatz beteiligt war, wurden vier Personen verletzt.

Der Polizeiwagen wollte mit Blaulicht und Martinshorn über die Kreuzung fahren und kollidierte mit dem Audi. © Polizeipräsidium Südosthessen

Unter den Verletzten sind auch die beiden Insassen des Polizeiwagens, der 41 Jahre alte Fahrer und seine 22-jährige Beifahrerin.

Wie ein Sprecher der Polizei sagte, war der Crash auf der Südlichen Ringstraße gegen 15.15 Uhr passiert.

Hier war der Streifenwagen mit Blaulicht und Martinshorn auf dem Weg zu einer gemeldeten Schlägerei.

An der Kreuzung zur Goethestraße sei es dann laut dem Sprecher zum Zusammenstoß mit dem querenden Audi eines 75-jährigen Fahrers gekommen.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Streifenwagen gegen den Škoda einer 47 Jahre alten Frau geschleudert, der ebenfalls von der Goethestraße gekommen war, aber an der Kreuzung angehalten hatte.