Radler erfasst Fußgänger: Für Mann kommt jede Hilfe zu spät
Willingshain - Folgenschwerer Unfall im Landkreis Hersfeld-Rotenburg: Ein 30 Jahre alter Mann ist von einem Radfahrer (24) erfasst und tödlich verletzt worden.
Laut Polizeiangaben vom Sonntag war der 30-Jährige am Samstagabend gegen 20.50 Uhr zu Fuß auf einem Verbindungsweg zwischen der L3157 und der K34 unterhalb des Eisenberges unterwegs.
Der Radler, der wie der Fußgänger aus Oberaula stammt, kam bei dem Zusammenstoß zu Fall und musste in ein Krankenhaus gebracht werden.
Für den 30-Jährigen kam derweil jede Hilfe der Rettungskräfte zu spät, er erlag noch am Unfallort trotz Reanimationsversuchen den Verletzungen.
Wie es zu dem tödlichen Zwischenfall kommen konnte, ist bislang unklar und Teil der laufenden Ermittlungen der Polizei. Ein Gutachter soll den Beamten auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Fulda bei der Rekonstruktion helfen.
