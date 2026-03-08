Radler erfasst Fußgänger: Für Mann kommt jede Hilfe zu spät

Willingshain - Folgenschwerer Unfall im Landkreis Hersfeld-Rotenburg: Ein 30 Jahre alter Mann ist von einem Radfahrer (24) erfasst und tödlich verletzt worden.

Die Retter konnten nichts mehr für den 30-Jährigen tun. (Symbolbild) © Boris Roessler/Deutsche Presse-Agentur GmbH/dpa

Laut Polizeiangaben vom Sonntag war der 30-Jährige am Samstagabend gegen 20.50 Uhr zu Fuß auf einem Verbindungsweg zwischen der L3157 und der K34 unterhalb des Eisenberges unterwegs.

Der Radler, der wie der Fußgänger aus Oberaula stammt, kam bei dem Zusammenstoß zu Fall und musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

Für den 30-Jährigen kam derweil jede Hilfe der Rettungskräfte zu spät, er erlag noch am Unfallort trotz Reanimationsversuchen den Verletzungen.