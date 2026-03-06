Unfälle in Kassel: Zwei Schwerverletzte, darunter zwölfjähriges Mädchen

In Kassel kam es am Freitagmorgen zu zwei Unfällen: Eine Frau und ein zwölf Jahre altes Mädchen wurden jeweils schwer verletzt in Kliniken eingeliefert!

Von Florian Gürtler

Kassel - Zwei Unfälle in Kassel riefen am Freitagmorgen Rettungsdienst und Polizei auf den Plan: Ein zwölfjähriges Mädchen und eine 25 Jahre alte Frau wurden jeweils schwer verletzt.

Ein zwölf Jahre altes Mädchen wurde am Freitagmorgen in Kassel-Niederzwehren von einem Auto erfasst: Die Schülerin wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. (Symbolbild)
Ein zwölf Jahre altes Mädchen wurde am Freitagmorgen in Kassel-Niederzwehren von einem Auto erfasst: Die Schülerin wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. (Symbolbild)  © Montage: Nicolas Armer/dpa, Roberto Pfeil/dpa

Der erste Crash ereignete sich gegen 7.20 Uhr in der Frankfurter Straße im Stadtteil Niederzwehren, wie das Polizeipräsidium Nordhessen mitteilte.

Ein zwölf Jähre altes Mädchen war auf dem Weg zu Schule und überquerte bei der Haltestelle "Bahnhof Niederzwehren" die Straße. "Dabei wurde sie von einem in stadtauswärtige Richtung fahrenden Auto erfasst und zu Boden geschleudert", ergänzte ein Sprecher.

Bei dem Unfall erlitt die Schülerin "schwere, aber glücklicherweise nicht lebensbedrohliche Verletzungen", hieß es weiter.

Tödlicher Unfall: Für Hyundai-Fahrer (†60) kommt jede Hilfe zu spät
Unfall Hessen Tödlicher Unfall: Für Hyundai-Fahrer (†60) kommt jede Hilfe zu spät

Einsatzkräfte des Rettungsdienstes waren rasch vor Ort, versorgten die Zwölfjährige und brachten sie mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus.

Tram erfasst junge Frau in Kassel-Nordstadt

Die Holländische Straße in Kassel-Nordstadt wurde am Freitagmorgen nach einem Unfall vorübergehend in Richtung Stadtausgang gesperrt. (Symbolbild)
Die Holländische Straße in Kassel-Nordstadt wurde am Freitagmorgen nach einem Unfall vorübergehend in Richtung Stadtausgang gesperrt. (Symbolbild)  © Montage: Henning Kaiser/dpa, Patrick Pleul/dpa

Gegen 8.10 Uhr kam es in Kassel-Nordstadt zu einem weiteren Crash.

Eine 25-Jährige war in der Holländischen Straße unterwegs und überquerte diese nahe der Tram-Haltestelle "Hegelsbergstraße".

"Als sie dann den Gleiskörper der Straßenbahn betrat, übersah sie offenbar die in stadtauswärtiger Richtung herannahende Tram und wurde von dieser erfasst", berichtete der Polizeisprecher.

A3 am Offenbacher Kreuz am Wochenende gesperrt: Was Ihr jetzt beachten müsst
Hessen A3 am Offenbacher Kreuz am Wochenende gesperrt: Was Ihr jetzt beachten müsst

Die junge Frau erlitt ebenfalls schwere Verletzungen und wurden von Rettungskräften in eine Klinik eingeliefert.

Infolge des Crashs wurde die Holländische Straße in Richtung Stadtausgang vorübergehend gesperrt. Zu beiden Unfällen in Kassel dauern die Ermittlungen der Polizei an.

Titelfoto: Montage: Nicolas Armer/dpa, Roberto Pfeil/dpa

Mehr zum Thema: