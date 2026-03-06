Unfälle in Kassel: Zwei Schwerverletzte, darunter zwölfjähriges Mädchen

Kassel - Zwei Unfälle in Kassel riefen am Freitagmorgen Rettungsdienst und Polizei auf den Plan: Ein zwölfjähriges Mädchen und eine 25 Jahre alte Frau wurden jeweils schwer verletzt.

Ein zwölf Jahre altes Mädchen wurde am Freitagmorgen in Kassel-Niederzwehren von einem Auto erfasst: Die Schülerin wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. (Symbolbild) © Montage: Nicolas Armer/dpa, Roberto Pfeil/dpa

Der erste Crash ereignete sich gegen 7.20 Uhr in der Frankfurter Straße im Stadtteil Niederzwehren, wie das Polizeipräsidium Nordhessen mitteilte.

Ein zwölf Jähre altes Mädchen war auf dem Weg zu Schule und überquerte bei der Haltestelle "Bahnhof Niederzwehren" die Straße. "Dabei wurde sie von einem in stadtauswärtige Richtung fahrenden Auto erfasst und zu Boden geschleudert", ergänzte ein Sprecher.

Bei dem Unfall erlitt die Schülerin "schwere, aber glücklicherweise nicht lebensbedrohliche Verletzungen", hieß es weiter.

Einsatzkräfte des Rettungsdienstes waren rasch vor Ort, versorgten die Zwölfjährige und brachten sie mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus.