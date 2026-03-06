Unfälle in Kassel: Zwei Schwerverletzte, darunter zwölfjähriges Mädchen
Kassel - Zwei Unfälle in Kassel riefen am Freitagmorgen Rettungsdienst und Polizei auf den Plan: Ein zwölfjähriges Mädchen und eine 25 Jahre alte Frau wurden jeweils schwer verletzt.
Der erste Crash ereignete sich gegen 7.20 Uhr in der Frankfurter Straße im Stadtteil Niederzwehren, wie das Polizeipräsidium Nordhessen mitteilte.
Ein zwölf Jähre altes Mädchen war auf dem Weg zu Schule und überquerte bei der Haltestelle "Bahnhof Niederzwehren" die Straße. "Dabei wurde sie von einem in stadtauswärtige Richtung fahrenden Auto erfasst und zu Boden geschleudert", ergänzte ein Sprecher.
Bei dem Unfall erlitt die Schülerin "schwere, aber glücklicherweise nicht lebensbedrohliche Verletzungen", hieß es weiter.
Einsatzkräfte des Rettungsdienstes waren rasch vor Ort, versorgten die Zwölfjährige und brachten sie mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus.
Tram erfasst junge Frau in Kassel-Nordstadt
Gegen 8.10 Uhr kam es in Kassel-Nordstadt zu einem weiteren Crash.
Eine 25-Jährige war in der Holländischen Straße unterwegs und überquerte diese nahe der Tram-Haltestelle "Hegelsbergstraße".
"Als sie dann den Gleiskörper der Straßenbahn betrat, übersah sie offenbar die in stadtauswärtiger Richtung herannahende Tram und wurde von dieser erfasst", berichtete der Polizeisprecher.
Die junge Frau erlitt ebenfalls schwere Verletzungen und wurden von Rettungskräften in eine Klinik eingeliefert.
Infolge des Crashs wurde die Holländische Straße in Richtung Stadtausgang vorübergehend gesperrt. Zu beiden Unfällen in Kassel dauern die Ermittlungen der Polizei an.
Titelfoto: Montage: Nicolas Armer/dpa, Roberto Pfeil/dpa