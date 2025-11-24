Schneefall und Glätte sorgen in Mittelhessen für Unfälle: Neun Personen verletzt
Gießen – In Mittelhessen ist es in der Nacht auf Montag zu mehreren teils schweren Verkehrsunfällen gekommen. Neun Menschen wurden verletzt. Auslöser für das Chaos waren Glätte und Schnee.
Polizeiangaben zufolge wurden zwischen 18 Uhr am Sonntagabend und dem frühen Montag 38 Unfälle aufgrund der Witterungsbedingungen verzeichnet.
Eine Frau wurde schwer verletzt und nach einer Erstversorgung in ein Krankenhaus gebracht.
Der erste Schneefall des Jahres und eine aus diesem resultierende Glätte hatten offenbar viele Autofahrerinnen und Autofahrer eiskalt erwischt.
Der bei den erfassten Unfällen entstandene Sachschaden soll sich ersten Schätzungen zufolge auf mehr als 270.000 Euro belaufen. Im Süden war es zwar ebenfalls glatt, größere Zwischenfälle wurden demnach aber nicht verzeichnet.
Titelfoto: Sebastian Gollnow/dpa