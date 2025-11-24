Schneefall und Glätte sorgen in Mittelhessen für Unfälle: Neun Personen verletzt

Gießen – In Mittelhessen ist es in der Nacht auf Montag zu mehreren teils schweren Verkehrsunfällen gekommen. Neun Menschen wurden verletzt. Auslöser für das Chaos waren Glätte und Schnee.

Winterliche Witterungsbedingungen haben in Hessen für mehrere Unfälle gesorgt, der entstandene Sachschaden ist enorm. (Symbolbild) © Sebastian Gollnow/dpa

Polizeiangaben zufolge wurden zwischen 18 Uhr am Sonntagabend und dem frühen Montag 38 Unfälle aufgrund der Witterungsbedingungen verzeichnet.

Eine Frau wurde schwer verletzt und nach einer Erstversorgung in ein Krankenhaus gebracht.

Der erste Schneefall des Jahres und eine aus diesem resultierende Glätte hatten offenbar viele Autofahrerinnen und Autofahrer eiskalt erwischt.